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Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 24 марта 2012
Челси
24.03.2012, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Тоттенхэм
Замена
С. Калу
️️️️
Д. Старридж
Травма
С. Паркер
Замена
Л. Саа
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
Д. Ливермор
️️️️
Сандро
Замена
Ф. Торрес
️️️️
М. Эссьен
Травма
Ю. Кабуль
Желтая карточка
Сандро
Желтая карточка
Б. Ассу-Экотто
Замена
Д. Луис
️️️️
Ж. Босингва
Желтая карточка
М. Эссьен
Травма
Д. Дрогба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
7
Рамирес
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
2
Майкл Эссьен
ОП
64
Хуан Мата
АП
15
Даниэль Старридж
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Нико Кранчар
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
24
Кэхилл
3
Босингва
8
Лэмпард
2
Эссьен
7
Рамирес
15
Старридж
64
Мата
11
Дрогба
4-4-1-1
24
Фридель
2
Уокер
4
Кабуль
36
Галлас
32
Ассу-Экотто
8
Паркер
30
Сандро
10
Модрич
18
Бэйл
8
ван дер Ваарт
25
Адебайор
3
Босингва
4
Луис
4
Луис
3
Босингва
15
Старридж
8
Калу
8
Калу
15
Старридж
2
Эссьен
9
Торрес
9
Торрес
2
Эссьен
30
Сандро
8
Ливермор
8
Ливермор
30
Сандро
8
ван дер Ваарт
28
Саа
28
Саа
8
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
22
Росс Тернбулл
ВР
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Флоран Малуда
ЛВ
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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