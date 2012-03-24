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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Металлист
Арсенал - Металлист: обзор матча 24 марта 2012
Арсенал
24.03.2012, суббота, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
4 : 2
Завершен
Металлист
34'
А. Ковпак
48'
А. Ковпак
84'
А. Кобахидзе
85'
Г. Флореску
73'
С. Бланко
77'
К. Хавьер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Металлист
Желтая карточка
И. Мазилу
ГОЛ! 4:2!
Г. Флореску
Пас отдал
А. Хомин
Желтая карточка
А. Кобахидзе
ГОЛ! 3:2!
А. Кобахидзе
Пас отдал
И. Мазилу
Замена
А. Максимов
️️️️
Ф. Шоава
Замена
С. Валяев
️️️️
С. Пшеничных
Замена
И. Мазилу
️️️️
В. Гоменюк
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Хавьер
Желтая карточка
А. Богданов
ГОЛ! 2:1!
С. Бланко
Замена
М. Шацких
️️️️
А. Старгородский
Замена
С. Бланко
️️️️
Эдмар
Желтая карточка
Ф. Шоава
Замена
М. Девич
️️️️
Марлос
ГОЛ! 2:0!
А. Ковпак
Пас отдал
В. Полевой
Желтая карточка
В. Гоменюк
ГОЛ! 1:0!
А. Ковпак
Пас отдал
А. Старгородский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
14
Эрик Матуку
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЛВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
7
Хосе Соса
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
16
Максим Шацких
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
31
Леандро
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
3-5-2
23
Погорелый
14
Матуку
6
Шоава
14
Полевой
5
Флореску
11
Старгородский
90
Богданов
4
Хомин
30
Кобахидзе
39
Ковпак
8
Гоменюк
4-1-3-2
81
Дишленкович
3
Вильягра
4
Березовчук
18
Гуйе
19
Пшеничных
9
Кристальдо
7
Соса
10
Хавьер
8
Эдмар
11
Тайсон
10
Марлос
11
Старгородский
16
Шацких
16
Шацких
11
Старгородский
6
Шоава
25
Максимов
25
Максимов
6
Шоава
8
Гоменюк
7
Мазилу
7
Мазилу
8
Гоменюк
8
Эдмар
29
Бланко
29
Бланко
8
Эдмар
19
Пшеничных
78
Валяев
78
Валяев
19
Пшеничных
10
Марлос
32
Девич
32
Девич
10
Марлос
Остались в запасе
Арсенал
Металлист
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
31
Леандро
ПП
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
12
Евгений Боровик
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
31
Леандро
ПП
Остались в запасе
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Статистика матча Арсенал - Металлист
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
имени Банникова
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Арсенал
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