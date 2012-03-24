Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Кайзерслаутерн
Фрайбург - Кайзерслаутерн: обзор матча 24 марта 2012
Фрайбург
24.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
8'
К. Геде
14'
С. Макиади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
С. Фрайс
Желтая карточка
М. Патерсон
Замена
И. Шехтер
️️️️
К. Фортунис
Замена
Я. Сверчок
️️️️
П. Де Вит
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
К. Геде
Замена
Э. Йендришек
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
П. Крмас
️️️️
Ф. Дианье
Желтая карточка
Ф. Дианье
ГОЛ! 2:0!
С. Макиади
Пас отдал
Р. Шустер
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Геде
Пас отдал
С. Фрайс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Робин Шустер
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
21
Пьер Де Вит
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
27
Мэттью Патерсон
ЦФ
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
18
Иван Сантини
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
37
Эндрю Вутен
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
3-2-3-1
1
Бауманн
28
Гинтер
3
Дианье
25
Сорг
5
Шустер
23
Муйджа
16
Макиади
31
Геде
9
Фрайс
20
Калиджиури
4-3-1-2
21
Зиппель
23
Дик
24
Яхья
20
Родней
0
Бугера
10
Шахан
8
Тифферт
21
Де Вит
7
Фортунис
48
Дерстрофф
27
Патерсон
3
Дианье
11
Крмас
11
Крмас
3
Дианье
20
Калиджиури
26
Йендришек
26
Йендришек
20
Калиджиури
31
Геде
27
Райзингер
27
Райзингер
31
Геде
7
Фортунис
9
Шехтер
9
Шехтер
7
Фортунис
21
Де Вит
10
Сверчок
10
Сверчок
21
Де Вит
Остались в запасе
Фрайбург
Кайзерслаутерн
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
37
Эндрю Вутен
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
37
Эндрю Вутен
ЦФ
1
Кевин Трапп
ВР
6
Танос Пецос
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Фрайбург - Кайзерслаутерн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Кайзерслаутерн
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+