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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Барселона
Мальорка - Барселона: обзор матча 24 марта 2012
Мальорка
24.03.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
25'
Л. Месси
79'
Ж. Пике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Барселона
Желтая карточка
К. Пуйоль
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 0:2!
Ж. Пике
Замена
А. Альфаро
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
С. Кейта
️️️️
Педро
Замена
М. Монтойя
️️️️
С. Фабрегас
Вторая желтая
Т. Алькантара
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Чико
Замена
Т. Хемед
️️️️
А. Хименес
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
Т. Алькантара
Желтая карточка
М. Перейра
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Травма
Чико
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Чико
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
7
Мишель Перейра
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
22
Пабло Сендрос
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
4-4-2
13
Ават
15
Касерес
16
Нуньеш
4
Рамис
15
Чико
5
Кастро
12
Тиссоне
19
Марти
7
Перейра
20
Хименес
11
Касадесус
4-1-2-2-1
26
Вальдес
14
Маскерано
3
Пике
5
Бускетс
5
Пуйоль
6
Алькантара
4
Фабрегас
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
12
Тиссоне
20
Альфаро
20
Альфаро
12
Тиссоне
20
Хименес
10
Хемед
10
Хемед
20
Хименес
15
Чико
10
Нсуе
10
Нсуе
15
Чико
4
Фабрегас
33
Монтойя
33
Монтойя
4
Фабрегас
9
Педро
20
Кейта
20
Кейта
9
Педро
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
Остались в запасе
Мальорка
Барселона
1
Хуан Калатайуд
ВР
22
Пабло Сендрос
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Хави
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
22
Пабло Сендрос
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Хави
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Мальорка - Барселона
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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