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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Кубань (мол)
Анжи (мол) - Кубань (мол): обзор матча 24 марта 2012
Анжи (мол)
24.03.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 6 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (мол)
54'
А. Секрет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Кубань (мол)
+7
Замена
А. Руденко
️️️️
Г. Убилава
+6
Вторая желтая
Э. Байчора
+4
Замена
Г. Убилава
️️️️
М. Малыш
+3
Желтая карточка
А. Каглюк
+2
Замена
И. Бойков
️️️️
А. Секрет
Замена
Р. Магомедов
️️️️
Ю. Удунян
Замена
С. Арзуманов
️️️️
С. Зозуля
Замена
Р. Кокоскерия
️️️️
Р. Слинько
Желтая карточка
Э. Байчора
Желтая карточка
В. Лобкарев
Замена
С. Гаракоев
️️️️
М. Мирзабеков
Желтая карточка
М. Мирзабеков
Замена
Р. Пономарев
️️️️
Л. Коноплев
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Секрет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
94
Александр Каглюк
ЦЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
92
Руслан Слинько
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
45
Сергей Зозуля
ЦП
17
Максим Малыш
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
38
Магомед Гамидов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
11
Рамазан Магомедов
ЦФ
Кубань (мол)
9
Александр Руденко
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
79
Радомир Пономарев
ЦЗ
7
Гиорг Убилава
ЦП
73
Сергей Арзуманов
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
3-5-2
1
Дженетов
44
Удунян
44
Курбанов
75
Ибрагимгаджиев
66
Сулейманов
24
Расулов
47
Джангишиев
17
Мирзабеков
98
Гаджиев
99
Абдулавов
92
Мирзаев
2-4-2-1
1
Байчора
94
Каглюк
15
Князев
7
Коноплев
5
Халваши
45
Зозуля
92
Слинько
52
Лобкарев
17
Малыш
19
Секрет
44
Удунян
11
Магомедов
11
Магомедов
44
Удунян
17
Мирзабеков
33
Гаракоев
33
Гаракоев
17
Мирзабеков
92
Слинько
50
Кокоскерия
50
Кокоскерия
92
Слинько
19
Секрет
99
Бойков
99
Бойков
19
Секрет
17
Малыш
7
Убилава
7
Убилава
17
Малыш
45
Зозуля
73
Арзуманов
73
Арзуманов
45
Зозуля
7
Коноплев
79
Пономарев
79
Пономарев
7
Коноплев
Убилава
9
Руденко
9
Руденко
Убилава
Остались в запасе
Анжи (мол)
Кубань (мол)
38
Магомед Гамидов
ЦП
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
34
Гамзат Алданов
ЦП
26
Азамат Джиоев
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Остались в запасе
38
Магомед Гамидов
ЦП
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
34
Гамзат Алданов
ЦП
26
Азамат Джиоев
ВР
Остались в запасе
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Кубань (мол)
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сокол
Новости команд
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Анжи (мол)
Кубань (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
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