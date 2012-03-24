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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Байер
Шальке-04 - Байер: обзор матча 24 марта 2012
Шальке-04
24.03.2012, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Байер
18'
К. Хунтелаар
86'
К. Хунтелаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Байер
Замена
Т. Пукки
️️️️
Д. Фарфан
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Фарфан
Замена
М. Хегер
️️️️
Л. Холтби
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Ю. Дракслер
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
Т. Барнетта
️️️️
А. Шюррле
Замена
Б. Очипка
️️️️
М. Кадлец
Желтая карточка
О. Топрак
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Д. Да Коста
Травма
Д. Да Коста
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
К. Фукс
18'
11'
Желтая карточка
М. Кадлец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Рауль
(К)
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛВ
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
7
Штефан Райнарц
ЦП
7
Ренато Аугусто
АП
8
Гонсало Кастро
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Микаэль Ортега
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-2-3-1
26
Хильдебранд
28
Фукс
14
Пападопулос
32
Матип
2
Учида
13
Джонс
90
Холтби
7
Дракслер
7
Рауль
8
Фарфан
21
Хунтелаар
4-2-3-1
1
Лено
21
Да Коста
21
Топрак
5
Швааб
3
Кадлец
6
Рольфес
7
Райнарц
8
Кастро
7
Аугусто
20
Шюррле
11
Кисслинг
90
Холтби
6
Хегер
6
Хегер
90
Холтби
8
Фарфан
20
Пукки
20
Пукки
8
Фарфан
7
Дракслер
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
7
Дракслер
3
Кадлец
5
Очипка
5
Очипка
3
Кадлец
20
Шюррле
10
Барнетта
10
Барнетта
20
Шюррле
21
Да Коста
9
Дердийок
9
Дердийок
21
Да Коста
Остались в запасе
Шальке-04
Байер
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Микаэль Ортега
ПВ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Шальке-04 - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 21:25 (прямая)
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