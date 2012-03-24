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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Рубин (мол)
Зенит (мол) - Рубин (мол): обзор матча 24 марта 2012
Зенит (мол)
24.03.2012, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство. Второй этап, группа A, 6 тур
1 : 2
Завершен
Рубин (мол)
90+2'
А. Закарлюка
1'
М. Батов (АГ)
81'
В. Оразсахедов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Рубин (мол)
ГОЛ! 1:2!
А. Закарлюка
+2
Желтая карточка
Д. Терентьев
Замена
А. Закарлюка
️️️️
А. Евсеев
Замена
А. Аскаров
️️️️
С. Кверквелия
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Оразсахедов
Желтая карточка
К. Костин
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
Г. Нуров
Замена
К. Васильев
️️️️
К. Ансальди
Замена
Д. Богаев
️️️️
О. Вербицкас
Желтая карточка
М. Батов
Замена
Н. Лобанов
️️️️
Д. Прокопенко
Замена
П. Киреенко
️️️️
Е. Марков
Замена
О. Вербицкас
️️️️
П. Могилевец
Желтая карточка
Е. Марков
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Н. Бочаров
Замена
С. Кисляк
️️️️
Д. Валье
Замена
В. Ефимов
️️️️
С. Цыганов
Желтая карточка
С. Кверквелия
Желтая карточка
Е. Башкиров
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Батов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
88
Дмитрий Телегин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
17
Максим Батов
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
30
Джонатан Валье
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Зенит (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
13
Павел Киреенко
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
57
Никита Лобанов
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Константин Васильев
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
3-1-4-2
1
Зайцев
17
Костин
88
Телегин
43
Терентьев
44
Башкиров
17
Батов
94
Евсеев
5
Зинков
28
Могилевец
20
Марков
9
Цыганов
3-1-2-3-1
1
Волкотруб
93
Гараев
4
Кверквелия
14
Ансальди
24
Горелишвили
34
Бочаров
95
Прокопенко
94
Нуров
30
Валье
10
Джалилов
25
Уридия
20
Марков
13
Киреенко
13
Киреенко
20
Марков
9
Цыганов
98
Ефимов
98
Ефимов
9
Цыганов
Вербицкас
88
Богаев
88
Богаев
Вербицкас
28
Могилевец
22
Вербицкас
22
Вербицкас
28
Могилевец
94
Евсеев
17
Закарлюка
17
Закарлюка
94
Евсеев
14
Ансальди
25
Васильев
25
Васильев
14
Ансальди
34
Бочаров
39
Умарбаев
39
Умарбаев
34
Бочаров
95
Прокопенко
57
Лобанов
57
Лобанов
95
Прокопенко
4
Кверквелия
4
Аскаров
4
Аскаров
4
Кверквелия
30
Валье
15
Кисляк
15
Кисляк
30
Валье
94
Нуров
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
94
Нуров
Остались в запасе
Зенит (мол)
Рубин (мол)
23
Егор Бабурин
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
Остались в запасе
31
Алексей Березин
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Зенит (мол) - Рубин (мол)
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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