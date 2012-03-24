Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Уиган Атлетик
Ливерпуль - Уиган Атлетик: обзор матча 24 марта 2012
Ливерпуль
24.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
47'
Л. Суарес
30'
Ш. Мэлони (П)
63'
Г. Колдуэлл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Уиган Атлетик
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Кейт
Замена
К. Сэммон
️️️️
Ф. Ди Санто
Травма
А. Крусат
Замена
Д. Шелви
️️️️
С. Даунинг
Замена
Б. Уотсон
️️️️
Ж. Босежур
ГОЛ! 1:2!
Г. Колдуэлл
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
М. Фигероа
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
С. Джеррард
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
Замена
А. Крусат
️️️️
В. Мозес
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ш. Мэлони
Травма
В. Мозес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛВ
8
Джей Спиринг
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Дирк Кейт
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
(К)
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
15
Шон Мэлони
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Ливерпуль
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
23
Натан Экклстон
ЦФ
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
4-3-2-1
25
Рейна
21
Энрике
23
Каррагер
37
Шкртел
20
Фланаган
8
Спиринг
8
Джеррард
14
Хендерсон
19
Даунинг
7
Кейт
9
Суарес
4-4-1-1
26
Аль-Хабси
17
Бойс
5
Колдуэлл
21
Алькарас
3
Фигероа
11
Мозес
16
МакКарти
15
Мэлони
11
МакАртур
22
Босежур
9
Ди Санто
19
Даунинг
26
Шелви
26
Шелви
19
Даунинг
7
Кейт
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Кейт
14
Хендерсон
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Хендерсон
11
Мозес
7
Крусат
7
Крусат
11
Мозес
22
Босежур
26
Уотсон
26
Уотсон
22
Босежур
9
Ди Санто
19
Сэммон
19
Сэммон
9
Ди Санто
Остались в запасе
Ливерпуль
Уиган Атлетик
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Натан Экклстон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
32
Дони
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Натан Экклстон
ЦФ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Ливерпуль - Уиган Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:40 (прямая)
Новости команд
Все
Ливерпуль
Уиган Атлетик
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+