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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Аугсбург
Вердер - Аугсбург: обзор матча 24 марта 2012
Вердер
24.03.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
61'
Н. Фуллкруг
90'
П. Верхаг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Аугсбург
Желтая карточка
А. Игньевски
+2
ГОЛ! 1:1!
П. Верхаг
Замена
Л. Ти
️️️️
Н. Фуллкруг
Желтая карточка
Ф. Аффольтер
Желтая карточка
Д. Байер
Замена
Я. Кальсен-Бракер
️️️️
Х. Хосогаи
Замена
С. Бениш
️️️️
Т. Трибулл
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Ндженг
Желтая карточка
П. Верхаг
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Ш. Хайн
ГОЛ! 1:0!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Л. Шмитц
Желтая карточка
Л. Давидс
Желтая карточка
К. Фритц
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
26
Лукас Шмитц
ЦЗ
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Клеменс Фритц
ОП
22
Александар Игньевски
ОП
10
Никлас Фуллкруг
ЦП
16
Златко Юнузович
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
9
Денни Авдич
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
4-3-2-1
1
Милиц
3
Хартерц
16
Аффольтер
19
Папастатопулос
26
Шмитц
28
Трибулл
8
Фритц
22
Игньевски
10
Фуллкруг
16
Юнузович
9
Розенберг
4-5-1
1
Йенцш
3
Санко
2
Верхаг
4
Лангкамп
21
Хосогаи
11
Беллингаузен
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
8
Давидс
8
Ндженг
16
Хайн
28
Трибулл
17
Бениш
17
Бениш
28
Трибулл
10
Фуллкруг
9
Ти
9
Ти
10
Фуллкруг
16
Хайн
13
Мельдерс
13
Мельдерс
16
Хайн
21
Хосогаи
18
Кальсен-Бракер
18
Кальсен-Бракер
21
Хосогаи
8
Ндженг
17
Вернер
17
Вернер
8
Ндженг
Остались в запасе
Вердер
Аугсбург
9
Денни Авдич
ЦФ
33
Кристиан Фандер
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
9
Денни Авдич
ЦФ
33
Кристиан Фандер
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Остались в запасе
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Вердер - Аугсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
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