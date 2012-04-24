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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Металлург
Таврия - Металлург: обзор матча 24 апреля 2012
Таврия
24.04.2012, вторник, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
55'
С. Назаренко (П)
27'
Д. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Металлург
Желтая карточка
Д. Голайдо
Желтая карточка
А. Бандура
Замена
К. Мкртчян
️️️️
Д. Лазич
Замена
М. Фещук
️️️️
Ф. Ади
Желтая карточка
М. Калиниченко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Назаренко
Желтая карточка
М. Сержиу
Замена
Р. Платон
️️️️
М. Любичич
Замена
Г. Казарян
️️️️
О. Мищенко
Замена
А. Воловик
️️️️
Данило
Желтая карточка
А. Буссаиди
Желтая карточка
О. Мищенко
ГОЛ! 0:1!
Д. Траоре
Пас отдал
Д. Лазич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
7
Франтишек Кубик
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ЛП
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ПП
9
Фанендо Ади
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
90
Данило
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
16
Марко Нэ
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
4-4-2
13
Кахриман
7
Кубик
8
Аделейе
5
Езерский
20
Буссаиди
27
Гомес
25
Калиниченко
29
Любичич
9
Назаренко
7
Шиндер
9
Ади
4-5-1
13
Бандура
28
Мариу Сержиу
4
Прийма
44
Чечер
22
Барановский
90
Данило
10
Лазич
99
Мищенко
84
Голайдо
8
Нельсон
15
Траоре
29
Любичич
24
Платон
24
Платон
29
Любичич
9
Ади
10
Фещук
10
Фещук
9
Ади
90
Данило
4
Воловик
4
Воловик
90
Данило
99
Мищенко
8
Казарян
8
Казарян
99
Мищенко
10
Лазич
19
Мкртчян
19
Мкртчян
10
Лазич
Остались в запасе
Таврия
Металлург
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
16
Марко Нэ
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
15
Джамиу Алими
ЦЗ
16
Марко Нэ
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Шина
ЛЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Таврия - Металлург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
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