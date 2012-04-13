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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо Вл - Луч
Торпедо Вл - Луч: обзор матча 13 апреля 2012
Торпедо Вл
13.04.2012, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, группа B, 42 тур
1 : 1
Завершен
Луч
29'
И. Каратыгин
12'
Р. Славнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Луч
Замена
М. Зимарев
️️️️
С. Дубровин
+2
Замена
Г. Четверик
️️️️
А. Гацко
Замена
А. Алхазов
️️️️
Д. Беэ
Желтая карточка
Д. Семочко
Замена
П. Втюрин
️️️️
А. Делькин
Замена
Д. Дедечко
️️️️
М. Федоров
Замена
М. Кристич
️️️️
Д. Карлос
Замена
С. Шалин
️️️️
А. Гермашов
Желтая карточка
В. Макиев
ГОЛ! 1:1!
И. Каратыгин
Желтая карточка
А. Делькин
13'
Желтая карточка
А. Кусов
12'
ГОЛ! 0:1!
Р. Славнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
24
Виталий Чилюшкин
ВР
22
Сергей Дубровин
ЛЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
33
Алексей Гермашов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
21
Валерий Макиев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
9
Валерий Малышев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Александр Акимов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
20
Алан Кусов
ЦП
18
Максим Федоров
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
77
Джонатан Беэ
ЦФ
Торпедо Вл
30
Дмитрий Епифанов
ВР
13
Сергей Шалин
ПЗ
99
Антон Усов
ЦП
7
Григорий Четверик
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-4-3
24
Чилюшкин
22
Дубровин
15
Каратыгин
33
Гермашов
27
Игнатьев
7
Зинин
7
Тюргашкин
21
Макиев
17
Гацко
90
Делькин
9
Малышев
4-5-1
70
Котляров
25
Семочко
23
Могилевский
2
Засеев
3
Удалый
4
Славнов
18
Федоров
11
Карлос
34
Ушенин
20
Кусов
77
Беэ
17
Гацко
7
Четверик
7
Четверик
17
Гацко
33
Гермашов
13
Шалин
13
Шалин
33
Гермашов
22
Дубровин
15
Зимарев
15
Зимарев
22
Дубровин
90
Делькин
23
Втюрин
23
Втюрин
90
Делькин
11
Карлос
5
Кристич
5
Кристич
11
Карлос
18
Федоров
69
Дедечко
69
Дедечко
18
Федоров
77
Беэ
13
Алхазов
13
Алхазов
77
Беэ
Остались в запасе
Торпедо Вл
Луч
8
Михаил Земсков
ЦФ
99
Антон Усов
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Главный тренер
Александр Акимов
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Остались в запасе
8
Михаил Земсков
ЦФ
99
Антон Усов
ЦП
30
Дмитрий Епифанов
ВР
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
Главный тренер
Александр Акимов
Статистика матча Торпедо Вл - Луч
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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