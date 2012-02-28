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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спортинг - Локомотив
Спортинг - Локомотив: обзор матча 28 февраля 2012
Спортинг
28.02.2012, вторник, 14:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Локомотив
41'
Д. Тарасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спортинг - Локомотив
ГОЛ! 0:1!
Д. Тарасов
Замена
С. Менендес
️️️️
Н. Касес
Замена
А. Баррера
️️️️
Г. Перес Айосе
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Майкон
Замена
Д. Тарасов
️️️️
В. Подберезкин
Замена
А. Сапатер
️️️️
М. Оздоев
Замена
В. Обинна
️️️️
В. Игнатьев
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Д. Лоськов
Замена
М. Беляев
️️️️
Р. Янбаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
22
Рикардо Леон
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
11
Майкон
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Спортинг
14
Серхио Менендес
ЛВ
20
Алекс Баррера
ЦП
Локомотив
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
0
Альберто Сапатер
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
2-3-2-2
25
Куэльяр
14
Эрнандес
22
Суарес
22
Леон
6
Альварес
10
Касес
7
Айосе
8
Трехо
9
Билич
10
Сангой
3-2-3-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
3
Да Кошта
4
Дюрица
38
Ещенко
55
Янбаев
10
Лоськов
21
Оздоев
92
Подберезкин
0
Сычев
11
Майкон
7
Айосе
20
Баррера
20
Баррера
7
Айосе
10
Касес
14
Менендес
14
Менендес
10
Касес
55
Янбаев
6
Беляев
6
Беляев
55
Янбаев
11
Майкон
6
Торбинский
6
Торбинский
11
Майкон
92
Подберезкин
23
Тарасов
23
Тарасов
92
Подберезкин
21
Оздоев
0
Сапатер
0
Сапатер
21
Оздоев
20
Игнатьев
11
Обинна
11
Обинна
20
Игнатьев
10
Лоськов
10
Кайседо
10
Кайседо
10
Лоськов
Остались в запасе
Спортинг
Локомотив
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Спортинг - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Локомотив
0 : 4
01.11.2026
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Локомотив
3 : 3
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Краснодар
Информация о матче
Стадион:
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