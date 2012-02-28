Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Босния и Герцеговина - Бразилия
Босния и Герцеговина - Бразилия: обзор матча 28 февраля 2012
Босния и Герцеговина
28.02.2012, вторник, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Босния и Герцеговина - Бразилия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Новости команд
Все
Босния и Герцеговина
Бразилия
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
10:44
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Бразилии на победу в товарищеском матче
10:06
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Маркиньос ответил, можно ли попасть из «Спартака» в сборную Бразилии
5 ноября
4
Анчелотти дерзко ответил на недовольство «Барселоны» из-за вызова Рафиньи в сборную Бразилии
30 октября
1
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
10:44
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Босния и Герцеговина – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Босния и Герцеговина – Польша: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Бразилии на победу в товарищеском матче
10:06
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Маркиньос ответил, можно ли попасть из «Спартака» в сборную Бразилии
5 ноября
4
Анчелотти дерзко ответил на недовольство «Барселоны» из-за вызова Рафиньи в сборную Бразилии
30 октября
1
Игрока «Зенита» вызвали в сборную Бразилии на ноябрьские матчи
29 октября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+