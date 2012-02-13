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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Рома
Сиена - Рома: обзор матча 13 февраля 2012
Сиена
13.02.2012, понедельник, 23:45
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Рома
51'
Э. Калайо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Рома
Желтая карточка
П. Гросси
Замена
П. Гросси
️️️️
М. Дестро
Замена
Ф. Парравичини
️️️️
Л. Джорджи
Замена
Анжело
️️️️
Э. Калайо
Замена
Б. Кркич
️️️️
Ф. Симплисио
Замена
П. Освальдо
️️️️
Ф. Тотти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Калайо
Желтая карточка
С. Кьер
Замена
С. Кьер
️️️️
Жуан
Желтая карточка
Ф. Тотти
Травма
К. Дель Гроссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
20
Франческо Бриенца
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
8
Симоне Вергассола
(К)
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
16
Фабио Борини
ЛФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
82
Франческо Парравичини
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
6
Анжело
ПП
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Боян Кркич
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
4-4-2
25
Пеголо
36
Дель Гроссо
19
Терци
13
Россеттини
2
Витьелло
20
Бриенца
14
Гацци
8
Вергассола
10
Джорджи
21
Дестро
16
Калайо
4-3-1-2
1
Стекеленбург
20
Рози
4
Жуан
5
Хайнце
3
Анхель
15
Пьянич
43
Вивиани
30
Симплисио
9
Ламела
10
Тотти
16
Борини
10
Джорджи
82
Парравичини
82
Парравичини
10
Джорджи
21
Дестро
23
Гросси
23
Гросси
21
Дестро
16
Калайо
6
Анжело
6
Анжело
16
Калайо
4
Жуан
24
Кьер
24
Кьер
4
Жуан
30
Симплисио
9
Кркич
9
Кркич
30
Симплисио
10
Тотти
10
Освальдо
10
Освальдо
10
Тотти
Остались в запасе
Сиена
Рома
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Леандро Греко
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
12
Симоне Фарелли
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Леандро Греко
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Сиена - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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