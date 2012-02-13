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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 13 февраля 2012
Реал Сосьедад
13.02.2012, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
64'
К. Вела
68'
Р. Пардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
Замена
Х. Льоренте
️️️️
К. Вела
Желтая карточка
П. Троховски
Замена
А. Луна
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
В. Демидов
️️️️
Р. Пардо
Замена
А. Гризманн
️️️️
И. Агиррече
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Х. Кампанья
Замена
И. Ракитич
️️️️
Ману
ГОЛ! 2:0!
Р. Пардо
Пас отдал
К. Вела
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
М. Аранбуру
Желтая карточка
Ману
Желтая карточка
И. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Ману
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-4-2
1
Браво
26
Мартинес
19
Мартинес
23
Кадамуро
3
Гонсалес
10
Прието
11
Аранбуру
14
Пардо
5
Бергара
10
Вела
9
Агиррече
3-2-3-1-1
25
Палоп
23
Коке
17
Фасио
16
Кала
16
Навас
3
Наварро
20
Кампанья
19
Рейес
15
Троховски
7
Ману
21
Негредо
14
Пардо
15
Демидов
15
Демидов
14
Пардо
9
Агиррече
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Агиррече
10
Вела
12
Льоренте
12
Льоренте
10
Вела
19
Рейес
13
Луна
13
Луна
19
Рейес
7
Ману
11
Ракитич
11
Ракитич
7
Ману
20
Кампанья
11
Кануте
11
Кануте
20
Кампанья
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
13
Эно Зубикараи
ВР
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Хави Варас
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Алексис
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
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