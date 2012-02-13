Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леванте
Реал - Леванте: обзор матча 13 февраля 2012
Реал
13.02.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 23 тур
4 : 2
Завершен
Леванте
45'
К. Роналду (П)
50'
К. Роналду
57'
К. Роналду
66'
К. Бензема
5'
Г. Кабрал
63'
А. Коне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леванте
Желтая карточка
Г. Кабрал
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
Кака
️️️️
М. Озил
Замена
П. Ботельо
️️️️
Вальдо
Замена
С. Хедира
️️️️
Э. Гранеро
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 4:2!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
ГОЛ! 3:2!
А. Коне
Пас отдал
О. Серрано
Замена
П. Лопес
️️️️
А. Дель Орно
ГОЛ! 3:1!
К. Роналду
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Н. Эль-Жар
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
Вторая желтая
В. Иборра
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
О. Серрано
ГОЛ! 0:1!
Г. Кабрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
15
Франциско Фаринос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Реал
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
4-2-1-3
12
Касильяс
17
Коэнтрау
93
Рамос
3
Пепе
5
Арбелоа
23
Гранеро
3
Алонсо
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
9
Бензема
4-2-3-1
78
Мунуа
18
Вента
18
Бальестерос
22
Кабрал
15
Дель Орно
15
Фаринос
10
Иборра
23
Вальдо
25
Эль-Жар
11
Серрано
2
Коне
23
Гранеро
28
Хедира
28
Хедира
23
Гранеро
10
Озил
10
Кака
10
Кака
10
Озил
9
Игуаин
7
Кальехон
7
Кальехон
9
Игуаин
15
Дель Орно
19
Лопес
19
Лопес
15
Дель Орно
25
Эль-Жар
14
Пальярдо
14
Пальярдо
25
Эль-Жар
23
Вальдо
26
Ботельо
26
Ботельо
23
Вальдо
Остались в запасе
Реал
Леванте
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
21
Рубен Суарес
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
21
Рубен Суарес
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Реал - Леванте
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн", "HD Спорт" 00:25 (прямая)
Новости команд
Все
Реал
Леванте
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
11 ноября
6
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
11 ноября
6
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+