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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Атлетико
Лацио - Атлетико: обзор матча 16 февраля 2012
Лацио
16.02.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Атлетико
19'
М. Клозе
25'
Адриан
37'
Р. Фалькао
63'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Атлетико
Замена
Э. Дзампа
️️️️
К. Ледесма
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Хуанфран
Замена
А. Туран
️️️️
Диего
Желтая карточка
А. Кандрева
Замена
Л. Переа
️️️️
Адриан
ГОЛ! 1:3!
Р. Фалькао
Пас отдал
Адриан
Замена
Л. Козак
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Хуанфран
Замена
М. Станкявичус
️️️️
Д. Бьява
ГОЛ! 1:2!
Р. Фалькао
Пас отдал
Диего
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 1:1!
Адриан
Пас отдал
Р. Фалькао
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
А. Кандрева
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
27
Матузалем
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Диего
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
26
Энрико Дзампа
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
21
Пицци
АП
4-5-1
22
Маркетти
6
Дзаури
20
Бьява
23
Диаките
25
Конко
24
Ледесма
10
Эрнанес
15
Гонсалес
27
Матузалем
87
Кандрева
11
Клозе
3-2-2-1-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
6
Коке
14
Габи
10
Диего
20
Адриан
9
Фалькао
24
Ледесма
26
Дзампа
26
Дзампа
24
Ледесма
20
Бьява
18
Станкявичус
18
Станкявичус
20
Бьява
15
Гонсалес
18
Козак
18
Козак
15
Гонсалес
20
Адриан
21
Переа
21
Переа
20
Адриан
20
Хуанфран
11
Сальвио
11
Сальвио
20
Хуанфран
10
Диего
66
Туран
66
Туран
10
Диего
Остались в запасе
Лацио
Атлетико
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Лацио - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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