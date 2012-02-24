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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Лацио
Атлетико - Лацио: обзор матча 24 февраля 2012
Атлетико
24.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Лацио
48'
Д. Годин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Лацио
Желтая карточка
П. Ассунсао
Замена
Э. Дзампа
️️️️
К. Ледесма
Замена
А. Роцци
️️️️
С. Лулич
Замена
Силвиу
️️️️
Ж. Миранда
Желтая карточка
Матузалем
Желтая карточка
М. Диаките
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Адриан
Замена
А. Туран
️️️️
Хуанфран
Замена
А. Гонсалес
️️️️
А. Кандрева
ГОЛ! 1:0!
Д. Годин
Пас отдал
Габи
Желтая карточка
Д. Годин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
27
Матузалем
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
66
Арда Туран
ЦП
5
Тиагу
ЦП
21
Пицци
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
47
Эдоардо Фаджиоли
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
3-2-4-1
1
Куртуа
21
Переа
2
Годин
13
Миранда
18
Домингес
20
Хуанфран
12
Ассунсао
6
Коке
11
Сальвио
14
Габи
20
Адриан
3-5-1-1
1
Биццарри
6
Дзаури
23
Диаките
3
Андре Диас
87
Кандрева
10
Эрнанес
27
Матузалем
24
Ледесма
6
Маури
19
Лулич
18
Козак
13
Миранда
28
Силвиу
28
Силвиу
13
Миранда
20
Хуанфран
66
Туран
66
Туран
20
Хуанфран
20
Адриан
9
Фалькао
9
Фалькао
20
Адриан
24
Ледесма
26
Дзампа
26
Дзампа
24
Ледесма
19
Лулич
11
Роцци
11
Роцци
19
Лулич
87
Кандрева
15
Гонсалес
15
Гонсалес
87
Кандрева
Остались в запасе
Атлетико
Лацио
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
5
Тиагу
ЦП
21
Пицци
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
47
Эдоардо Фаджиоли
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
5
Тиагу
ЦП
21
Пицци
АП
Остались в запасе
0
Риккардо Серпиери
ЦЗ
47
Эдоардо Фаджиоли
ЦЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Атлетико - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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