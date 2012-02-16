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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Шальке-04
Виктория - Шальке-04: обзор матча 16 февраля 2012
Виктория
16.02.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Шальке-04
22'
В. Дарида
75'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Шальке-04
Замена
Т. Вагнер
️️️️
Д. Коларж
Желтая карточка
П. Хорват
Желтая карточка
К. Фукс
Замена
Т. Бергер
️️️️
М. Бакош
ГОЛ! 1:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ч. Марика
Замена
Ч. Марика
️️️️
Рауль
Замена
М. Дуриш
️️️️
М. Петржела
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
Ч. Обаси Огбуке
ГОЛ! 1:0!
В. Дарида
Пас отдал
П. Хорват
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Марек Чех
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
10
Павел Хорват
ОП
26
Даниэль Коларж
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Петр Трапп
ОП
13
Томаш Бергер
ЦП
15
Франтишек Шевински
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Чех
26
Прохазка
28
Чишовски
8
Лимберски
27
Райторал
10
Хорват
26
Коларж
11
Петржела
16
Дарида
11
Пиларж
23
Бакош
4-1-1-1-3
1
Уннершталь
14
Пападопулос
32
Матип
5
Хеведес
28
Фукс
6
Хегер
13
Джонс
7
Дракслер
7
Рауль
21
Хунтелаар
7
Обаси Огбуке
23
Бакош
13
Бергер
13
Бергер
23
Бакош
11
Петржела
57
Дуриш
57
Дуриш
11
Петржела
26
Коларж
19
Вагнер
19
Вагнер
26
Коларж
7
Обаси Огбуке
8
Фарфан
8
Фарфан
7
Обаси Огбуке
7
Рауль
19
Марика
19
Марика
7
Рауль
Остались в запасе
Виктория
Шальке-04
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Петр Трапп
ОП
15
Франтишек Шевински
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
26
Тимо Хильдебранд
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Петр Трапп
ОП
15
Франтишек Шевински
ЦП
Остались в запасе
26
Тимо Хильдебранд
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Павел Врба
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Виктория - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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