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Лига Европы 2026/2027
Шальке-04 - Виктория
Шальке-04 - Виктория: обзор матча 24 февраля 2012
Шальке-04
24.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Виктория
7'
К. Хунтелаар
106'
К. Хунтелаар
120+1'
К. Хунтелаар
88'
Ф. Райторал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Виктория
ГОЛ! 3:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ч. Марика
120'
+1
Замена
Ч. Марика
️️️️
Рауль
119'
114'
Желтая карточка
Т. Бергер
ГОЛ! 2:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Ч. Обаси Огбуке
106'
101'
Желтая карточка
Ф. Райторал
Замена
Т. Бергер
️️️️
В. Пиларж
ГОЛ! 1:1!
Ф. Райторал
Замена
Я. Гора
️️️️
Д. Коларж
Желтая карточка
Ж. Матип
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Ч. Обаси Огбуке
️️️️
Д. Фарфан
Желтая карточка
Д. Фарфан
Желтая карточка
Ф. Шевински
Замена
М. Дуриш
️️️️
М. Петржела
Красная карточка
М. Бакош
Желтая карточка
Д. Лимберски
Желтая карточка
В. Пиларж
Желтая карточка
М. Хегер
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Виктория
1
Марек Чех
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
28
Мариан Чишовски
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
15
Франтишек Шевински
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
19
Чиприан Марика
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Виктория
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Петр Трапп
ОП
13
Томаш Бергер
ЦП
23
Якуб Гора
АП
57
Михал Дуриш
ЦФ
19
Томаш Вагнер
ЦФ
3-3-1-3
26
Хильдебранд
14
Пападопулос
5
Хеведес
21
Метцельдер
28
Фукс
6
Хегер
32
Матип
7
Дракслер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
7
Рауль
4-4-1-1
1
Чех
27
Райторал
28
Чишовски
26
Прохазка
8
Лимберски
26
Коларж
11
Петржела
15
Шевински
16
Дарида
11
Пиларж
23
Бакош
7
Дракслер
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
7
Дракслер
7
Рауль
19
Марика
19
Марика
7
Рауль
8
Фарфан
7
Обаси Огбуке
7
Обаси Огбуке
8
Фарфан
11
Пиларж
13
Бергер
13
Бергер
11
Пиларж
26
Коларж
23
Гора
23
Гора
26
Коларж
11
Петржела
57
Дуриш
57
Дуриш
11
Петржела
Остались в запасе
Шальке-04
Виктория
33
Матиас Шобер
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Петр Трапп
ОП
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Остались в запасе
33
Роман Павлик
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
7
Петр Трапп
ОП
19
Томаш Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Шальке-04 - Виктория
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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