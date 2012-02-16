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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Спортинг
Легия - Спортинг: обзор матча 16 февраля 2012
Легия
16.02.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Спортинг
37'
Я. Вавржиняк
79'
Я. Гол
60'
Д. Карришу
88'
А. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - Спортинг
Желтая карточка
И. Врдоляк
+2
ГОЛ! 2:2!
А. Сантуш
Пас отдал
Ж. Перейра
Желтая карточка
Э. Инсуа
Замена
М. Губник
️️️️
Д. Любоя
Желтая карточка
Я. Косецки
ГОЛ! 2:1!
Я. Гол
Пас отдал
Р. Вольски
Замена
А. Сантуш
️️️️
А. Каррильо
Замена
Р. Вольски
️️️️
Я. Ржежничак
Замена
Я. Косецки
️️️️
М. Рыбус
ГОЛ! 1:1!
Д. Карришу
Пас отдал
М. Фернандес
Замена
Б. Перейринья
️️️️
М. Измайлов
Замена
Д. Карришу
️️️️
С. Схаарс
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
Желтая карточка
О. Оньеву
ГОЛ! 1:0!
Я. Вавржиняк
Пас отдал
М. Жевлаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
4
Полга
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
6
Стейн Схаарс
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
11
Томаш Келбович
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
21
Михал Губник
ЦФ
20
Якуб Косецки
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
3-3-1-2
12
Куцяк
55
Енджейчик
24
Коморовски
52
Ржежничак
31
Вавржиняк
5
Гол
31
Рыбус
21
Врдоляк
19
Жиро
28
Любоя
4-4-1-1
1
Патрисиу
4
Полга
27
Перейра
2
Инсуа
23
Оньеву
2
Измайлов
14
Фернандес
21
Ринаудо
6
Схаарс
19
Каррильо
9
ван Вольфсвинкел
28
Любоя
21
Губник
21
Губник
28
Любоя
31
Рыбус
20
Косецки
20
Косецки
31
Рыбус
52
Ржежничак
10
Вольски
10
Вольски
52
Ржежничак
19
Каррильо
8
Сантуш
8
Сантуш
19
Каррильо
2
Измайлов
25
Перейринья
25
Перейринья
2
Измайлов
6
Схаарс
23
Карришу
23
Карришу
6
Схаарс
Остались в запасе
Легия
Спортинг
11
Томаш Келбович
ЦЗ
84
Войцех Скаба
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
11
Томаш Келбович
ЦЗ
84
Войцех Скаба
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Легия - Спортинг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
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Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
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2 : 3
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ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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