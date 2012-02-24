Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Легия
Спортинг - Легия: обзор матча 24 февраля 2012
Спортинг
24.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Легия
84'
М. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Легия
Желтая карточка
Д. Капель
+6
+4
Желтая карточка
А. Енджейчик
Желтая карточка
Д. Карришу
Замена
М. Губник
️️️️
Я. Гол
Желтая карточка
И. Врдоляк
ГОЛ! 1:0!
М. Фернандес
Замена
Б. Перейринья
️️️️
М. Измайлов
Желтая карточка
Ж. Перейра
Замена
Шандао
️️️️
А. Родригес
Замена
Д. Капель
️️️️
А. Каррильо
Замена
Р. Вольски
️️️️
Я. Ржежничак
Желтая карточка
Я. Гол
Желтая карточка
Д. Любоя
Замена
М. Кухарчик
️️️️
М. Жиро
Желтая карточка
М. Рыбус
Желтая карточка
А. Каррильо
Желтая карточка
Я. Вавржиняк
Желтая карточка
С. Схаарс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Полга
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
19
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
2
Шандао
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
17
Диего Капель
ЛП
8
Андре Сантуш
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
32
Себастьян Рибас
ЦФ
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
11
Томаш Келбович
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
26
Бартож Зурек
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
21
Михал Губник
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
4-4-1-1
1
Патрисиу
27
Перейра
2
Инсуа
2
Родригес
4
Полга
14
Фернандес
6
Схаарс
23
Карришу
2
Измайлов
19
Каррильо
9
ван Вольфсвинкел
3-3-1-2
12
Куцяк
6
Жевлаков
52
Ржежничак
24
Коморовски
31
Рыбус
5
Гол
31
Вавржиняк
21
Врдоляк
19
Жиро
28
Любоя
2
Родригес
2
Шандао
2
Шандао
2
Родригес
2
Измайлов
25
Перейринья
25
Перейринья
2
Измайлов
19
Каррильо
17
Капель
17
Капель
19
Каррильо
5
Гол
21
Губник
21
Губник
5
Гол
52
Ржежничак
10
Вольски
10
Вольски
52
Ржежничак
19
Жиро
18
Кухарчик
18
Кухарчик
19
Жиро
Остались в запасе
Спортинг
Легия
8
Андре Сантуш
ЦП
32
Себастьян Рибас
ЦФ
1
Марсело Бук
ВР
10
Ренато Нето
ЦП
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
26
Бартож Зурек
ЦП
11
Томаш Келбович
ЦЗ
84
Войцех Скаба
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
8
Андре Сантуш
ЦП
32
Себастьян Рибас
ЦФ
1
Марсело Бук
ВР
10
Ренато Нето
ЦП
Остались в запасе
26
Бартож Зурек
ЦП
11
Томаш Келбович
ЦЗ
84
Войцех Скаба
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Спортинг - Легия
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Новости команд
Все
Спортинг
Легия
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+