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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Атлетик
Локомотив - Атлетик: обзор матча 16 февраля 2012
Локомотив
16.02.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Атлетик
61'
Д. Глушаков (П)
71'
Ф. Кайседо
36'
И. Муньяин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Атлетик
Желтая карточка
Гилерме
Замена
Д. Сычев
️️️️
Майкон
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Глушаков
Замена
Д. Лопес
️️️️
Й. Ортенече
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Р. Янбаев
Замена
В. Обинна
️️️️
Д. Торбинский
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Глушаков
Желтая карточка
Й. Ортенече
Желтая карточка
Д. Торбинский
+1
ГОЛ! 0:1!
И. Муньяин
Пас отдал
М. Сусаета
Желтая карточка
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
(К)
ЛВ
0
Альберто Сапатер
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Майкон
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
(К)
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
21
Андер Эррера
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
55
Янбаев
90
Бурлак
6
Беляев
49
Шишкин
0
Сапатер
23
Тарасов
88
Глушаков
6
Торбинский
11
Майкон
10
Кайседо
4-1-1-3-1
1
Ирайсос
51
Ираола
18
де Маркос
45
Аморебиета
18
Ортенече
88
Мартинес
8
Итурраспе
14
Сусаета
21
Эррера
10
Муньяин
12
Льоренте
88
Глушаков
21
Оздоев
21
Оздоев
88
Глушаков
11
Майкон
0
Сычев
0
Сычев
11
Майкон
6
Торбинский
11
Обинна
11
Обинна
6
Торбинский
18
Ортенече
27
Лопес
27
Лопес
18
Ортенече
Остались в запасе
Локомотив
Атлетик
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Локомотив - Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:45 (прямая)
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