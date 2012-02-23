Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Локомотив
Атлетик - Локомотив: обзор матча 23 февраля 2012
Атлетик
23.02.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Локомотив
62'
И. Муньяин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Локомотив
Желтая карточка
В. Обинна
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
М. Да Кошта
️️️️
М. Беляев
Травма
Ф. Льоренте
Замена
Б. Экиза
️️️️
А. Эррера
Замена
Д. Сычев
️️️️
М. Оздоев
Замена
В. Обинна
️️️️
Д. Торбинский
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Д. Тарасов
Вторая желтая
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
М. Сусаета
Замена
И. Перес
️️️️
А. Итурраспе
Травма
Ф. Кайседо
Травма
Р. Шишкин
Желтая карточка
А. Сапатер
Желтая карточка
А. Итурраспе
Травма
Д. Тарасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
(К)
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
(К)
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ирайсос
45
Аморебиета
18
де Маркос
51
Ираола
88
Мартинес
21
Эррера
8
Итурраспе
14
Сусаета
23
Токеро
10
Муньяин
12
Льоренте
4-1-4-1
1
Гилерме
49
Шишкин
6
Беляев
90
Бурлак
55
Янбаев
23
Тарасов
6
Торбинский
88
Глушаков
0
Сапатер
21
Оздоев
10
Кайседо
14
Сусаета
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
14
Сусаета
21
Эррера
5
Экиза
5
Экиза
21
Эррера
8
Итурраспе
21
Перес
21
Перес
8
Итурраспе
6
Беляев
3
Да Кошта
3
Да Кошта
6
Беляев
21
Оздоев
0
Сычев
0
Сычев
21
Оздоев
6
Торбинский
11
Обинна
11
Обинна
6
Торбинский
Остались в запасе
Атлетик
Локомотив
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Атлетик - Локомотив
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:00 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 11:10 (пятница, 24 февраля)
Новости команд
Все
Атлетик
Локомотив
«Локомотив» намерен избавиться от четырех легионеров
15:17
1
«Локомотиву» выделят 800 миллионов рублей на трансферы
14:13
3
Ротенберга могут уволить из «Локомотива» из-за Галактионова
14:04
9
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
00:27
11
Комличенко рассказал, какой Батраков в жизни
Вчера, 23:25
2
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
«Локомотив» намерен избавиться от четырех легионеров
15:17
1
«Локомотиву» выделят 800 миллионов рублей на трансферы
14:13
3
Ротенберга могут уволить из «Локомотива» из-за Галактионова
14:04
9
«Хохлов не ставит игру»: Смородская назвала подходящего тренера для «Локомотива»
00:27
11
Комличенко рассказал, какой Батраков в жизни
Вчера, 23:25
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+