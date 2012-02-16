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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Андерлехт
АЗ Алкмаар - Андерлехт: обзор матча 16 февраля 2012
АЗ Алкмаар
16.02.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Андерлехт
35'
А. Махер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Андерлехт
Замена
Д. Одои
️️️️
М. Василевски
Желтая карточка
Д. Мбокани
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
М. Суарес
Желтая карточка
Д. Марселлис
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Б. Холмен
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Ч. Беншоп
Замена
М. Суарес
️️️️
Ф. Канесин
Замена
О. Дешахт
️️️️
Б. Сафари
ГОЛ! 1:0!
А. Махер
Пас отдал
С. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
7
Рой Беренс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
55
Фернандо Канесин
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Андерлехт
22
Дави Шоллен
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Беди Мбенза
ЦП
14
Пату Кабангу
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
19
Том де Суттер
ЦФ
4-1-3-2
18
Альварадо
24
Виргевер
7
Поульсен
4
Мойсандер
4
Марселлис
20
Эльм
7
Беренс
6
Махер
26
Мартенс
14
Холмен
35
Беншоп
3-1-5-1
1
Прото
27
Василевски
4
Сафари
23
Юхас
8
Куяте
55
Канесин
6
Билья
30
Жилле
16
Клестан
11
Йованович
70
Мбокани
14
Холмен
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
14
Холмен
35
Беншоп
17
Алтидор
17
Алтидор
35
Беншоп
4
Сафари
3
Дешахт
3
Дешахт
4
Сафари
27
Василевски
3
Одои
3
Одои
27
Василевски
55
Канесин
7
Суарес
7
Суарес
55
Канесин
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Андерлехт
21
Эрик Хейблок
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
6
Беди Мбенза
ЦП
14
Пату Кабангу
ЦФ
22
Дави Шоллен
ВР
19
Том де Суттер
ЦФ
Остались в запасе
21
Эрик Хейблок
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
Остались в запасе
6
Беди Мбенза
ЦП
14
Пату Кабангу
ЦФ
22
Дави Шоллен
ВР
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча АЗ Алкмаар - Андерлехт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
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