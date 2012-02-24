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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - АЗ Алкмаар
Андерлехт - АЗ Алкмаар: обзор матча 24 февраля 2012
Андерлехт
24.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
54'
М. Мартенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Н. Мойсандер
Желтая карточка
М. Василевски
Замена
Э. Фалкенбург
️️️️
М. Мартенс
Желтая карточка
Д. Мбокани
Замена
П. Кабангу
️️️️
О. Дешахт
Желтая карточка
Р. Юхас
Замена
Э. Реийнен
️️️️
Д. Марселлис
ГОЛ! 0:1!
М. Мартенс
Пас отдал
Р. Беренс
Желтая карточка
М. Мартенс
Желтая карточка
С. Клестан
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
Ч. Беншоп
Желтая карточка
Д. Марселлис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Силвио Прото
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
11
Милан Йованович
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Саша Клестан
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
7
Матиас Суарес
ЦФ
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
7
Рой Беренс
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Андерлехт
28
Мишель Кордье
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
6
Беди Мбенза
ЦП
10
Кану
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
14
Пату Кабангу
ЦФ
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
3-1-4-2
1
Прото
3
Дешахт
27
Василевски
23
Юхас
8
Куяте
11
Йованович
16
Клестан
30
Жилле
6
Билья
7
Суарес
70
Мбокани
4-1-3-2
18
Альварадо
4
Марселлис
4
Мойсандер
7
Поульсен
24
Виргевер
20
Эльм
7
Беренс
6
Махер
26
Мартенс
14
Холмен
35
Беншоп
3
Дешахт
14
Кабангу
14
Кабангу
3
Дешахт
4
Марселлис
6
Реийнен
6
Реийнен
4
Марселлис
26
Мартенс
10
Фалкенбург
10
Фалкенбург
26
Мартенс
35
Беншоп
17
Алтидор
17
Алтидор
35
Беншоп
Остались в запасе
Андерлехт
АЗ Алкмаар
28
Мишель Кордье
ВР
6
Беди Мбенза
ЦП
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Кану
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
28
Мишель Кордье
ВР
6
Беди Мбенза
ЦП
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Кану
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
Остались в запасе
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Андерлехт - АЗ Алкмаар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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