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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Металлист
Зальцбург - Металлист: обзор матча 16 февраля 2012
Зальцбург
16.02.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 4
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Металлист
1'
Тайсон
37'
Д. Кристальдо
41'
Д. Кристальдо
90+2'
М. Девич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Металлист
+2
ГОЛ! 0:4!
М. Девич
Пас отдал
Марлос
Желтая карточка
Р. Линдгрен
Замена
Х. Мануэль Торрес
️️️️
К. Хавьер
Желтая карточка
С. Циоммер
Замена
М. Девич
️️️️
Тайсон
Желтая карточка
С. Хирлендер
Замена
Марлос
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
Р. Линдгрен
️️️️
Г. Сарате
Замена
П. Пасанен
️️️️
Д. Мендес
ГОЛ! 0:3!
Д. Кристальдо
Пас отдал
Тайсон
Желтая карточка
Ш. Майерхофер
ГОЛ! 0:2!
Д. Кристальдо
Желтая карточка
Д. Кристальдо
Желтая карточка
Фининьо
Замена
Ш. Майерхофер
️️️️
Д. Да Силва
Желтая карточка
К. Хавьер
1'
ГОЛ! 0:1!
Тайсон
Пас отдал
Фининьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Давид Мендес
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
15
Симон Циоммер
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
30
Леонардо
ЦФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
11
Тайсон
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
2-5-1-2
33
Вальке
3
Да Силва
13
Хинтереггер
89
Яншер
25
Хирлендер
81
Швенто
15
Циоммер
33
Сарате
6
Мендес
19
Сориано
30
Леонардо
4-3-1-2
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Торсильери
18
Гуйе
13
Фининьо
8
Эдмар
7
Соса
29
Бланко
10
Хавьер
9
Кристальдо
11
Тайсон
6
Мендес
8
Пасанен
8
Пасанен
6
Мендес
33
Сарате
21
Линдгрен
21
Линдгрен
33
Сарате
3
Да Силва
9
Майерхофер
9
Майерхофер
3
Да Силва
10
Хавьер
19
Торрес
19
Торрес
10
Хавьер
9
Кристальдо
10
Марлос
10
Марлос
9
Кристальдо
11
Тайсон
32
Девич
32
Девич
11
Тайсон
Остались в запасе
Зальцбург
Металлист
39
Георг Тигль
ПЗ
1
Эдди Густафссон
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
Остались в запасе
39
Георг Тигль
ПЗ
1
Эдди Густафссон
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
78
Сергей Валяев
ЦП
Статистика матча Зальцбург - Металлист
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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