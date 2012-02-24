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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Металлист - Зальцбург
Металлист - Зальцбург: обзор матча 24 февраля 2012
Металлист
24.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 1
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Зальцбург
29'
М. Хинтереггер (АГ)
62'
Д. Кристальдо
64'
С. Бланко
87'
Марлос
56'
Я. Яншер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Зальцбург
ГОЛ! 4:1!
Марлос
Пас отдал
М. Девич
Желтая карточка
Ф. Шимер
Замена
С. Савич
️️️️
Леонардо
Замена
И. Секагья
️️️️
Р. Линдгрен
Замена
Г. Тигль
️️️️
Г. Сарате
Замена
М. Девич
️️️️
Д. Кристальдо
ГОЛ! 3:1!
С. Бланко
Пас отдал
Х. Соса
ГОЛ! 2:1!
Д. Кристальдо
Пас отдал
К. Хавьер
Замена
Марлос
️️️️
Тайсон
ГОЛ! 1:1!
Я. Яншер
Пас отдал
Х. Сориано
Желтая карточка
Р. Линдгрен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Хинтереггер
Замена
М. Обрадович
️️️️
К. Вильягра
Желтая карточка
А. Березовчук
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Петри Пасанен
ЛЗ
21
Расмус Линдгрен
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
30
Леонардо
ЦФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
Зальцбург
1
Эдди Густафссон
ВР
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
24
Стефан Савич
ЦП
15
Симон Циоммер
ЦП
4-3-1-2
29
Горяинов
19
Пшеничных
4
Березовчук
18
Гуйе
3
Вильягра
29
Бланко
7
Соса
19
Торрес
10
Хавьер
11
Тайсон
9
Кристальдо
4-1-3-2
33
Вальке
17
Ульмер
21
Линдгрен
13
Хинтереггер
8
Пасанен
15
Шимер
33
Сарате
81
Швенто
89
Яншер
19
Сориано
30
Леонардо
3
Вильягра
26
Обрадович
26
Обрадович
3
Вильягра
11
Тайсон
10
Марлос
10
Марлос
11
Тайсон
9
Кристальдо
32
Девич
32
Девич
9
Кристальдо
33
Сарате
39
Тигль
39
Тигль
33
Сарате
30
Леонардо
24
Савич
24
Савич
30
Леонардо
21
Линдгрен
23
Секагья
23
Секагья
21
Линдгрен
Остались в запасе
Металлист
Зальцбург
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
1
Эдди Густафссон
ВР
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
15
Симон Циоммер
ЦП
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
Остались в запасе
1
Эдди Густафссон
ВР
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
15
Симон Циоммер
ЦП
Статистика матча Металлист - Зальцбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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