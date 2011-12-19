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    Расписание матчей 19-12-2011

    ноябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2012
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Примера (2011/2012), 17 тур
    19 декабря, понедельник
    00:30
    Валенсия
    2:0
    Малага
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2011/2012), 22 тур
    19 декабря, понедельник
    23:45
    Кристал Пэлас
    1:0
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
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