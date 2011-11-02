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    Расписание матчей 02-11-2011

    октябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Чемпионшип (2011/2012), 15 тур
    2 ноября, среда
    23:45
    Дерби Каунти
    0:3
    Кардифф
    Матч завершен
    2 ноября, среда
    23:45
    Лидс
    0:5
    Блэкпул
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 4 тур, группа A
    2 ноября, среда
    23:45
    Бавария
    3:2
    Наполи
    Матч завершен
    2 ноября, среда
    23:45
    Вильярреал
    0:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 4 тур, группа B
    2 ноября, среда
    23:45
    Трабзонспор
    0:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    2 ноября, среда
    23:45
    Интер
    2:1
    Лилль
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 4 тур, группа C
    2 ноября, среда
    23:45
    Манчестер Юнайтед
    2:0
    Оцелул
    Матч завершен
    2 ноября, среда
    23:45
    Бенфика
    1:1
    Базель
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 4 тур, группа D
    2 ноября, среда
    23:45
    Лион
    0:2
    Реал
    Матч завершен
    2 ноября, среда
    23:45
    Аякс
    4:0
    Динамо
    Матч завершен
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