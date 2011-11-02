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Лига чемпионов 2026/2027
Трабзонспор - ЦСКА
Трабзонспор - ЦСКА: обзор матча 02 ноября 2011
Трабзонспор
02.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа B, 4 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - ЦСКА
Желтая карточка
А. Гловацки
Замена
А. Акгюн
️️️️
А. Миржеевски
Замена
Д. Шемберас
️️️️
П. Мамаев
Вторая желтая
С. Думбия
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
Замена
Аланзиньо
️️️️
С. Балчи
Замена
П. Энрике
️️️️
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
В. Лав
Желтая карточка
С. Балчи
Желтая карточка
Д. Зокора
Травма
Д. Зокора
Замена
К. Набабкин
️️️️
Г. Щенников
Желтая карточка
С. Думбия
Травма
А. Дзагоев
Желтая карточка
П. Мамаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
29
Толга Зенгин
(К)
ВР
33
Ондржей Челустка
ЛЗ
23
Гирай Качар
ЦЗ
6
Аркадиуш Гловацки
ЦЗ
16
Марек Чех
ПЗ
10
Адриан Миржеевски
ЛП
0
Густаво Колман
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
30
Серкан Балчи
ПП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
7
Халил Алтынтоп
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
ЦСКА
30
Владимир Габулов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
27
Марек Сапара
ЛП
18
Айкут Акгюн
ЦП
25
Аланзиньо
ПП
12
Пауло Энрике
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-4-2
29
Зенгин
33
Челустка
23
Качар
6
Гловацки
16
Чех
10
Миржеевски
0
Колман
16
Зокора
30
Балчи
7
Алтынтоп
17
Йылмаз
4-4-2
30
Габулов
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
20
Алдонин
10
Мамаев
66
Дзагоев
18
Тошич
22
Думбия
19
Вагнер Лав
10
Миржеевски
18
Акгюн
18
Акгюн
10
Миржеевски
30
Балчи
25
Аланзиньо
25
Аланзиньо
30
Балчи
7
Алтынтоп
12
Энрике
12
Энрике
7
Алтынтоп
42
Щенников
14
Набабкин
14
Набабкин
42
Щенников
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
10
Мамаев
5
Шемберас
5
Шемберас
10
Мамаев
Остались в запасе
Трабзонспор
ЦСКА
1
Онур Реджер Киврак
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
27
Марек Сапара
ЛП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Онур Реджер Киврак
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
27
Марек Сапара
ЛП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Трабзонспор - ЦСКА
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 23:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 08:45 (четверг, 3 ноября) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 15:35 (четверг, 3 ноября)
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