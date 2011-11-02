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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Реал
Лион - Реал: обзор матча 02 ноября 2011
Лион
02.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа D, 4 тур
0 : 2
Завершен
Реал
23'
К. Роналду
70'
К. Роналду (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Реал
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Эдерсон
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
Г. Игуаин
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Роналду
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
К. Чельстрем
Желтая карточка
С. Хедира
Замена
Б. Коне
️️️️
Д. Ловрен
Травма
Д. Ловрен
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Крис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
35
Мухамаду Дабо
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
4
Ким Чельстрем
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Джимми Бриан
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лион
28
Матье Валверде
ВР
26
Сиди Коне
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Геида Фофана
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
35
Дабо
3
Крис
6
Ловрен
15
Ревейер
4
Чельстрем
25
Гоналон
10
Эдерсон
8
Гуркюфф
7
Бриан
18
Гомис
4-1-1-2-2
12
Касильяс
19
Диарра
93
Рамос
3
Пепе
17
Коэнтрау
3
Алонсо
28
Хедира
11
Ди Мария
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
6
Ловрен
26
Коне
26
Коне
6
Ловрен
18
Гомис
91
Ляказетт
91
Ляказетт
18
Гомис
10
Эдерсон
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
10
Эдерсон
17
Коэнтрау
39
Альбиоль
39
Альбиоль
17
Коэнтрау
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Ди Мария
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
Остались в запасе
Лион
Реал
28
Матье Валверде
ВР
26
Сиди Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Геида Фофана
ЦП
Главный тренер
Реми Гард
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
28
Матье Валверде
ВР
26
Сиди Коне
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Геида Фофана
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лион - Реал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Андреа Стефани
Ренато Фаверани
Дополнительные помощники:
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Валери
Резервный судья:
Андреа Ромео
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 23:30 (прямая)
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