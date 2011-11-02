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Манчестер Юнайтед - Оцелул
Манчестер Юнайтед - Оцелул: обзор матча 02 ноября 2011
Манчестер Юнайтед
02.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа C, 4 тур
2 : 0
Завершен
Оцелул
8'
Л. Валенсия
87'
К. Сарги (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Оцелул
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
Д. Эванс
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Сарги
Замена
Г. Параскив
️️️️
Г. Джурджу
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Андерсон
Замена
Л. Йорга
️️️️
Л. Антал
Замена
С. Фрунзе
️️️️
С. Илие
Желтая карточка
Д. Эванс
16'
Желтая карточка
С. Костин
Замена
Чичарито
️️️️
М. Оуэн
11'
ГОЛ! 1:0!
Л. Валенсия
Пас отдал
Ф. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Оцелул
12
Бранко Граховац
ВР
0
Силвиу Илие
ВР
24
Сержиу Костин
ЦЗ
16
Кристиан Сарги
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
47
Адриан Сэлэджяну
ЦП
4
Иоан Филип
ЦП
26
Ионуц Нягу
ЦП
29
Габриэль Джурджу
ЦП
27
Мариус Пена
ЦФ
8
Ливиу Антал
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Оцелул
1
Кристиан Бранец
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
11
Сорин Фрунзе
ЛП
6
Александру Бенга
ЦП
10
Габриэль Параскив
ЦП
7
Лауренциу Йорга
ЦП
19
Братислав Пуношевац
ЦФ
4-2-1-3
43
Де Хеа
5
Фердинанд
4
Джонс
35
Эванс
2
Фабио
28
Андерсон
25
Валенсия
17
Нани
10
Оуэн
10
Бербатов
32
Руни
3-4-2
12
Граховац
2
Рыпэ
16
Сарги
24
Костин
4
Филип
26
Нягу
29
Джурджу
47
Сэлэджяну
8
Антал
27
Пена
35
Эванс
3
Фрайерс
3
Фрайерс
35
Эванс
28
Андерсон
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
28
Андерсон
10
Оуэн
14
Чичарито
14
Чичарито
10
Оуэн
29
Джурджу
10
Параскив
10
Параскив
29
Джурджу
8
Антал
7
Йорга
7
Йорга
8
Антал
0
Илие
11
Фрунзе
11
Фрунзе
0
Илие
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Оцелул
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
8
Поль Погба
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
6
Александру Бенга
ЦП
1
Кристиан Бранец
ВР
19
Братислав Пуношевац
ЦФ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
8
Поль Погба
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
6
Александру Бенга
ЦП
1
Кристиан Бранец
ВР
19
Братислав Пуношевац
ЦФ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Оцелул
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Оцелул
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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