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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Наполи
Бавария - Наполи: обзор матча 02 ноября 2011
Бавария
02.11.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа A, 4 тур
3 : 2
Завершен
Наполи
17'
М. Гомес
23'
М. Гомес
42'
М. Гомес
45'
Ф. Фернандес
79'
Ф. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Наполи
Замена
Г. Пандев
️️️️
Б. Джемаили
Замена
Д. Алаба
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ! 3:2!
Ф. Фернандес
Пас отдал
Г. Инлер
Вторая желтая
Х. Бадштубер
Желтая карточка
Д. Боатенг
Вторая желтая
К. Суньига
Желтая карточка
Э. Кавани
Желтая карточка
К. Суньига
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Замена
А. Тимощук
️️️️
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 3:1!
Ф. Фернандес
Пас отдал
Э. Лавесси
Замена
А. Доссена
️️️️
С. Ароника
ГОЛ! 3:0!
М. Гомес
Желтая карточка
Б. Джемаили
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Кроос
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
17'
Желтая карточка
Х. Бадштубер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Бавария
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
5
ван Бюйтен
17
Боатенг
28
Бадштубер
21
Лам
14
Густаво
7
Рибери
31
Швайнштайгер
8
Кроос
13
Мюллер
27
Гомес
3-5-2
16
Де Санктис
6
Фернандес
14
Кампаньяро
6
Ароника
11
Маджо
88
Инлер
17
Гамшик
21
Джемаили
18
Суньига
10
Кавани
22
Лавесси
7
Рибери
5
Алаба
5
Алаба
7
Рибери
31
Швайнштайгер
44
Тимощук
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
6
Ароника
3
Доссена
3
Доссена
6
Ароника
21
Джемаили
21
Пандев
21
Пандев
21
Джемаили
Остались в запасе
Бавария
Наполи
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Бавария - Наполи
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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