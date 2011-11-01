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    Расписание матчей 01-11-2011

    октябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ФНЛ (2011/2012), 26 тур
    1 ноября, вторник
    19:00
    Шинник
    5:0
    Динамо Бр
    Матч завершен
    Португалия. Высшая лига (2011/2012), 9 тур
    1 ноября, вторник
    20:00
    Жил Висенте
    0:0
    Маритиму
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 4 тур, группа G
    1 ноября, вторник
    21:00
    Зенит
    1:0
    Шахтер
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    23:45
    АПОЭЛ
    2:1
    Порту
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 4 тур, группа H
    1 ноября, вторник
    21:00
    БАТЭ
    1:1
    Милан
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    23:45
    Виктория
    0:4
    Барселона
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2011/2012), 15 тур
    1 ноября, вторник
    23:45
    Барнсли
    2:1
    Халл Сити
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    23:45
    Бернли
    1:3
    Лестер
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    23:45
    Кристал Пэлас
    0:0
    Портсмут
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    23:45
    Донкастер Роверс
    1:3
    Мидлсбро
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    23:45
    Миллуолл
    3:0
    Ковентри
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    23:45
    Ноттингем Форест
    1:0
    Рединг
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    23:45
    Саутгемптон
    2:1
    Питерборо Юнайтед
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    23:45
    Уотфорд
    1:0
    Брайтон
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    23:45
    Вест Хэм
    0:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 4 тур, группа E
    1 ноября, вторник
    23:45
    Валенсия
    3:1
    Байер
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    23:45
    Генк
    1:1
    Челси
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 4 тур, группа F
    1 ноября, вторник
    23:45
    Арсенал
    0:0
    Марсель
    Матч завершен
    1 ноября, вторник
    23:45
    Боруссия
    1:0
    Олимпиакос
    Матч завершен
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