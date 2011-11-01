октябрь 2011
ноябрь 2011
Россия. ФНЛ (2011/2012), 26 тур
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 9 тур
1 ноября, вторник
20:00
Матч завершен
Лига Чемпионов (2011/2012), 4 тур, группа G
Лига Чемпионов (2011/2012), 4 тур, группа H
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 15 тур
1 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
1 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
1 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
1 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
1 ноября, вторник
23:45
Матч завершен
Лига Чемпионов (2011/2012), 4 тур, группа E
Лига Чемпионов (2011/2012), 4 тур, группа F