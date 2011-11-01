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Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Байер
Валенсия - Байер: обзор матча 01 ноября 2011
Валенсия
01.11.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа E, 4 тур
3 : 1
Завершен
Байер
1'
Жонас
65'
Р. Сольдадо
75'
А. Рами
31'
Ш. Кисслинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Байер
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
С. Сэм
Желтая карточка
С. Сэм
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
Л. Бендер
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Кисслинг
ГОЛ! 3:1!
А. Рами
Пас отдал
Т. Коста
Замена
Ж. Альба
️️️️
Жонас
Травма
Ш. Кисслинг
Желтая карточка
Ж. Матье
ГОЛ! 2:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Ж. Матье
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
О. Топрак
ГОЛ! 1:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
М. Баллак
Желтая карточка
М. Баллак
Замена
Т. Коста
️️️️
Э. Банега
Травма
Э. Банега
ГОЛ! 1:0!
Жонас
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЛВ
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
13
Михаэль Баллак
АП
33
Сидней Сэм
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Давид Альбельда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Алвес
22
Матье
4
Руис
23
Рами
23
Мигел
8
Фегули
11
Банега
5
Топал
19
Эрнандес
17
Жонас
9
Сольдадо
3-2-1-3-1
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
7
Райнарц
8
Кастро
3
Кадлец
6
Рольфес
33
Сэм
13
Баллак
20
Шюррле
11
Кисслинг
17
Жонас
18
Альба
18
Альба
17
Жонас
11
Банега
8
Коста
8
Коста
11
Банега
8
Фегули
10
Пьятти
10
Пьятти
8
Фегули
11
Кисслинг
9
Дердийок
9
Дердийок
11
Кисслинг
33
Сэм
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
33
Сэм
Остались в запасе
Валенсия
Байер
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Валенсия - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 23:30 (прямая)
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