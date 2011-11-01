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БАТЭ - Милан
БАТЭ - Милан: обзор матча 01 ноября 2011
БАТЭ
01.11.2011, вторник, 21:00
Лига Чемпионов, группа H, 4 тур
1 : 1
Завершен
Милан
54'
Р. Брессан (П)
21'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Милан
Замена
М. Гордейчук
️️️️
А. Концевой
Желтая карточка
М. Амброзини
Замена
С. Ганц
️️️️
Робиньо
Замена
А. Павлов
️️️️
Д. Бага
Желтая карточка
Э. Олехнович
Замена
К. Зеедорф
️️️️
А. Аквилани
Замена
Д. Бонера
️️️️
А. Неста
Травма
А. Неста
Замена
Э. Олехнович
️️️️
Д. Лихтарович
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Брессан
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Робиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
55
Марко Симич
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
88
Ренан Брессан
ЛП
25
Дмитрий Бага
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
(К)
ЦП
80
Артем Концевой
ПП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
90
Массимо Амброзини
(К)
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
20
Альберто Аквилани
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
БАТЭ
30
Павел Чесновский
ВР
2
Филипп Рудик
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Александр Павлов
АП
99
Матея Кежман
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
56
Симоне Ганц
ЦФ
4-5-1
30
Гутор
26
Бордачев
55
Симич
15
Радьков
5
Юревич
88
Брессан
25
Бага
8
Володько
2
Лихтарович
80
Концевой
15
Скавыш
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
13
Неста
3
Силва
0
Тайво
90
Амброзини
20
Аквилани
23
Ночерино
27
Боатенг
70
Робиньо
11
Ибрагимович
80
Концевой
62
Гордейчук
62
Гордейчук
80
Концевой
2
Лихтарович
23
Олехнович
23
Олехнович
2
Лихтарович
25
Бага
17
Павлов
17
Павлов
25
Бага
70
Робиньо
56
Ганц
56
Ганц
70
Робиньо
13
Неста
23
Бонера
23
Бонера
13
Неста
20
Аквилани
10
Зеедорф
10
Зеедорф
20
Аквилани
Остались в запасе
БАТЭ
Милан
2
Филипп Рудик
ЦП
30
Павел Чесновский
ВР
11
Максим Володько
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
2
Филипп Рудик
ЦП
30
Павел Чесновский
ВР
11
Максим Володько
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча БАТЭ - Милан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
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- : -
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БАТЭ
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Беларусь. Высшая лига, 27 тур
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1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
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Беларусь. Высшая лига, 25 тур
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28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Петер Расмуссен
(Копенгаген)
Помощники судьи:
Хенрик Сендербю
Андерс Норрестранн
Резервный судья:
Ларс Кристофферсен
Делегат:
Якоб Кехлет
Кенн Хансен
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 20:45 (прямая)
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