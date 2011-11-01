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Лига чемпионов 2026/2027
Генк - Челси
Генк - Челси: обзор матча 01 ноября 2011
Генк
01.11.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа E, 4 тур
1 : 1
Завершен
Челси
61'
Й. Фоссен
26'
Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Челси
+1
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Замена
Э. Барда
️️️️
Й. Фоссен
Замена
Э. Лимбомбе
️️️️
К. Нванганга
Замена
Х. Мата
️️️️
О. Ромеу
Желтая карточка
К. Де Брюйне
Замена
Д. Ндабашинзе
️️️️
Т. Буффель
Замена
Д. Старридж
️️️️
Н. Анелька
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Рамирес
ГОЛ! 1:1!
Й. Фоссен
Пас отдал
Ф. Камю
Пенальти не реализован!
Д. Луис
ГОЛ! 0:1!
Рамирес
Пас отдал
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
30
Надсон
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
28
Даниэл Тошер
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
24
Кеннеди Нванганга
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
7
Рамирес
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Генк
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
24
Тимоти Дюрваель
ЦЗ
30
Марвин Виллем Офори Аппиа
ЦЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
21
Дюгари Ндабашинзе
ЦП
10
Элианив Барда
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-1-3-1-2
26
Котелеш
20
Ванден Борре
30
Надсон
16
Нгонгка
11
Хиланд
28
Тошер
23
Камю
7
Буффель
7
Де Брюйне
9
Фоссен
24
Нванганга
4-3-1-2
1
Чех
3
Босингва
4
Луис
20
Иванович
3
Коул
21
Ромеу
7
Рамирес
14
Мейрелеш
13
Малуда
9
Торрес
39
Анелька
7
Буффель
21
Ндабашинзе
21
Ндабашинзе
7
Буффель
24
Нванганга
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
24
Нванганга
9
Фоссен
10
Барда
10
Барда
9
Фоссен
7
Рамирес
8
Лэмпард
8
Лэмпард
7
Рамирес
21
Ромеу
64
Мата
64
Мата
21
Ромеу
39
Анелька
15
Старридж
15
Старридж
39
Анелька
Остались в запасе
Генк
Челси
24
Тимоти Дюрваель
ЦЗ
30
Марвин Виллем Офори Аппиа
ЦЗ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
Главный тренер
Марио Бин
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
24
Тимоти Дюрваель
ЦЗ
30
Марвин Виллем Офори Аппиа
ЦЗ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Генк - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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