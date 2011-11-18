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октябрь 2011
ноябрь 2011
Россия. Премьер-лига (2011/2012). группа A, 31 тур
Зенит
0 : 0
Анжи
Матч завершен
ЦСКА
1 : 2
Рубин
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 13 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
Байер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2011/2012), 14 тур
Лион
1 : 2
Ренн
Матч завершен
Тулуза
0 : 0
Лилль
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012). группа B, 1 тур
1 : 4
Амкар (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
2 : 2
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
3 : 0
Спартак Нч (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 17 тур
Мариуполь
0 : 0
Арсенал
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2011/2012), 11 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 1
Трабзонспор
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012), 14 тур
Оуд-Хеверли
1 : 3
Стандард
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 14 тур
Виктория
3 : 2
Млада Болеслав
Матч завершен
Яблонец
2 : 0
Сигма
Матч завершен