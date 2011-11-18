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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Рубин
ЦСКА - Рубин: обзор матча 18 ноября 2011
ЦСКА
18.11.2011, пятница, 20:15
Россия. Премьер-лига, группа A, 31 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
35'
С. Думбия (П)
16'
А. Касаев
60'
А. Рязанцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Рубин
+2
Желтая карточка
А. Касаев
Желтая карточка
С. Игнашевич
Замена
Д. Шемберас
️️️️
Е. Алдонин
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
Г. Карадениз
️️️️
А. Рязанцев
Замена
Секу
️️️️
А. Цауня
Замена
Н. Вальдес
️️️️
О. Мартинс
ГОЛ! 1:2!
А. Рязанцев
Замена
О. Кузьмин
️️️️
К. Ансальди
Желтая карточка
К. Хонда
Пенальти не реализован!
С. Думбия
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Думбия
Желтая карточка
К. Ансальди
Желтая карточка
П. Мамаев
Желтая карточка
Б. Натхо
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Касаев
Пас отдал
Б. Натхо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
30
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ЛП
20
Евгений Алдонин
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Бибрас Натхо
(К)
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
26
Секу
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-1-4-1
30
Габулов
6
Березуцкий
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
20
Алдонин
19
Цауня
3
Хонда
10
Мамаев
66
Дзагоев
22
Думбия
4-1-4-1
1
Рыжиков
17
Калешин
16
Боккетти
44
Навас
14
Ансальди
10
Натхо
26
Еременко
16
Нобоа
7
Рязанцев
11
Касаев
9
Мартинс
20
Алдонин
5
Шемберас
5
Шемберас
20
Алдонин
19
Цауня
26
Секу
26
Секу
19
Цауня
14
Ансальди
23
Кузьмин
23
Кузьмин
14
Ансальди
7
Рязанцев
61
Карадениз
61
Карадениз
7
Рязанцев
9
Мартинс
16
Вальдес
16
Вальдес
9
Мартинс
Остались в запасе
ЦСКА
Рубин
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча ЦСКА - Рубин
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Вячеслав Семёнов (Гатчина)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:30 (прямая)
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