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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Анжи
Зенит - Анжи: обзор матча 18 ноября 2011
Зенит
18.11.2011, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 31 тур
0 : 0
Завершен
Анжи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Анжи
Замена
А. Прудников
️️️️
С. Это'О
Желтая карточка
В. Файзулин
Вторая желтая
М. Буссуфа
Желтая карточка
М. Буссуфа
Замена
А. Розина
️️️️
К. Зырянов
Замена
К. Агаларов
️️️️
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
Ж. Карлос
Замена
Данни
️️️️
А. Бухаров
Желтая карточка
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
Ю. Жирков
Желтая карточка
Жусилей
Замена
Д. Лазович
️️️️
В. Быстров
Замена
Б. Джуджак
️️️️
А. Иванов
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Желтая карточка
Р. Широков
Желтая карточка
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЛВ
15
Роман Широков
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛВ
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
18
Юрий Жирков
ЦП
8
Жусилей
ЦП
88
Алексей Иванов
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
10
Данни
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
4-3-2-1
16
Малафеев
4
Кришито
6
Ломбертс
15
Губочан
22
Анюков
15
Широков
27
Денисов
20
Файзулин
18
Зырянов
34
Быстров
11
Бухаров
4-3-2-1
1
Помазан
4
Ангбва
13
Тагирбеков
30
Карлос
3
Гаджибеков
11
Буссуфа
18
Жирков
8
Жусилей
88
Иванов
13
Лахиялов
9
Это'О
11
Бухаров
10
Данни
10
Данни
11
Бухаров
18
Зырянов
27
Розина
27
Розина
18
Зырянов
34
Быстров
27
Лазович
27
Лазович
34
Быстров
13
Лахиялов
7
Агаларов
7
Агаларов
13
Лахиялов
88
Иванов
10
Джуджак
10
Джуджак
88
Иванов
9
Это'О
89
Прудников
89
Прудников
9
Это'О
Остались в запасе
Зенит
Анжи
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
78
Александр Макаров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Анжи
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:10 (прямая)
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