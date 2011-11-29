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    Расписание матчей 29-11-2011

    октябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Высшая лига (2011/2012), 11 тур
    29 ноября, вторник
    00:15
    Витория Гимараеш
    3:0
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2011/2012), 19 тур
    29 ноября, вторник
    22:45
    Бернли
    4:0
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    22:45
    Дерби Каунти
    0:1
    Брайтон
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    22:45
    Лестер
    2:0
    Блэкпул
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    22:45
    Мидлсбро
    0:2
    Вест Хэм
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    22:45
    Миллуолл
    3:2
    Донкастер Роверс
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    22:45
    Ноттингем Форест
    0:4
    Лидс
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    22:45
    Саутгемптон
    2:1
    Халл Сити
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    22:45
    Уотфорд
    2:2
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    23:00
    Рединг
    3:2
    Питерборо Юнайтед
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2011/2012), 4 раунд
    29 ноября, вторник
    23:45
    Парма
    0:2
    Верона
    Матч завершен
    Англия. Кубок Лиги (2011/2012), 1/4 финала
    29 ноября, вторник
    23:45
    Кардифф
    2:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    23:45
    Челси
    0:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    23:59
    Арсенал
    0:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2011/2012), 11 тур
    29 ноября, вторник
    23:45
    Наполи
    3:3
    Ювентус
    Матч завершен
    Испания. Примера (2011/2012), 17 тур
    29 ноября, вторник
    23:59
    Барселона
    4:0
    Райо Вальекано
    Матч завершен
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