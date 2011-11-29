октябрь 2011
ноябрь 2011
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 11 тур
29 ноября, вторник
00:15
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 19 тур
29 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
29 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
29 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
29 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
29 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
29 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
29 ноября, вторник
23:00
Матч завершен
Италия. Кубок (2011/2012), 4 раунд
Англия. Кубок Лиги (2011/2012), 1/4 финала
Италия. Серия А (2011/2012), 11 тур
Испания. Примера (2011/2012), 17 тур
29 ноября, вторник
23:59
Матч завершен