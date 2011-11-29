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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Райо Вальекано
Барселона - Райо Вальекано: обзор матча 29 ноября 2011
Барселона
29.11.2011, вторник, 23:59
Испания. Примера, 17 тур
4 : 0
Завершен
Райо Вальекано
29'
А. Санчес
41'
А. Санчес
43'
Д. Вилья
50'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Райо Вальекано
Желтая карточка
Ж. Пике
Желтая карточка
В. Вальдес
Замена
Адриано
️️️️
А. Санчес
Замена
Пити
️️️️
Л. Бангура
Желтая карточка
А. Аррибас
Замена
С. Фабрегас
️️️️
А. Иньеста
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Хави
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Фуэго
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Мичел
Желтая карточка
Ж. Фигерас
ГОЛ! 3:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Алвес
ГОЛ! 2:0!
А. Санчес
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
Л. Бангура
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
26
Педро Ботельо
ПЗ
8
Мичел
(К)
ЛВ
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
25
Мичу
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Суэлитон
ЦЗ
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
10
Пити
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
22
Абидаль
3
Пике
14
Маскерано
10
Алвес
8
Иньеста
6
Хави
20
Кейта
10
Месси
7
Вилья
4
Санчес
3-2-2-2-1
1
Кобеньо
4
Лабака
14
Аррибас
21
Фигерас
26
Ботельо
20
Касадо
26
Мовилья
18
Фуэго
25
Мичу
8
Мичел
7
Бангура
4
Санчес
3
Адриано
3
Адриано
4
Санчес
8
Иньеста
4
Фабрегас
4
Фабрегас
8
Иньеста
6
Хави
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Хави
18
Фуэго
6
Гарсия
6
Гарсия
18
Фуэго
7
Бангура
10
Пити
10
Пити
7
Бангура
8
Мичел
23
Тамудо
23
Тамудо
8
Мичел
Остались в запасе
Барселона
Райо Вальекано
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Суэлитон
ЦЗ
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
22
Суэлитон
ЦЗ
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Райо Вальекано
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС", "HD Спорт" 23:55 (прямая)
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