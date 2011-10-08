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сентябрь 2011
октябрь 2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа I, 11 тур
Лихтенштейн
0 : 1
Шотландия
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012), 31 тур
0 : 1
Матч завершен
Смена
0 : 1
Новокузнецк
Матч завершен
Якутия
2 : 1
Иртыш
Матч завершен
2 : 1
Чита
Матч завершен
Сибирь-2
0 : 0
Байкал
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013), 1 тур
Уругвай
4 : 2
Боливия
Матч завершен
Эквадор
2 : 0
Венесуэла
Матч завершен
Аргентина
4 : 1
Чили
Матч завершен
Перу
2 : 0
Парагвай
Матч завершен