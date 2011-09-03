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август 2011
сентябрь 2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011). группа I, 9 тур
Шотландия
2 : 2
Чехия
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 21 тур
Носта
0 : 0
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Нефтехимик
2 : 2
Матч завершен
2 : 1
Химик
Матч завершен
Уфа
2 : 1
Рубин-2
Матч завершен
0 : 0
Тюмень
Матч завершен
Волга
1 : 0
Челябинск
Матч завершен
Сызрань-2003
1 : 1
Динамо Киров
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 9 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 0
Спартак М (мол)
Матч завершен