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июль 2011
август 2011
Лига Чемпионов (2011/2012), ответный матч
БАТЭ
3 : 1
Экранас
Матч завершен
Панатинаикос
3 : 4
Оденсе
Матч завершен
Шэмрок Роверс
0 : 2
Копенгаген
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012), 20 тур
Череповец
0 : 2
Волга
Матч завершен
Спартак К
3 : 0
Матч завершен
Псков
0 : 3
Текстильщик
Матч завершен
ЦРФСО
3 : 1
Карелия
Матч завершен
3 : 1
Матч завершен
Леон Сатурн
1 : 1
Матч завершен
Знамя Труда
4 : 2
Матч завершен
Сочи
1 : 0
Матч завершен