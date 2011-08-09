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июль 2011
август 2011
Россия. ФНЛ (2011/2012), 20 тур
0 : 3
Урал
Тех. поражение
Луч
0 : 1
КАМАЗ
Матч завершен
СКА-Хабаровск
4 : 4
Мордовия
Матч завершен
Шинник
4 : 1
Химки
Матч завершен
Волгарь
0 : 3
Матч завершен
Факел
0 : 1
Динамо Бр
Матч завершен
Черноморец
2 : 0
Оренбург
Матч завершен
1 : 0
Торпедо Вл
Матч завершен
Торпедо
1 : 1
Сибирь
Матч завершен
Балтика
2 : 1
Енисей
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад (2011/2012), 21 тур
Карелия
1 : 3
Леон Сатурн
Матч завершен
0 : 2
Сочи
Матч завершен
1 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
Волга
2 : 0
Псков
Матч завершен
2 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Текстильщик
1 : 0
Матч завершен