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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Мордовия
СКА-Хабаровск - Мордовия: обзор матча 09 августа 2011
СКА-Хабаровск
09.08.2011, вторник, 12:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
4 : 4
Завершен
Мордовия
24'
А. Мурнин
50'
Е. Луценко
59'
А. Мурнин
61'
В. Никифоров
6'
Р. Мухаметшин
8'
Р. Мухаметшин
53'
Р. Мухаметшин
79'
Э. Танделов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Мордовия
Замена
А. Герк
️️️️
А. Пазин
Замена
А. Яркин
️️️️
Е. Луценко
Желтая карточка
М. Живновицкий
Желтая карточка
В. Андроник
Замена
М. Жестков
️️️️
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 4:4!
Э. Танделов
Замена
В. Андроник
️️️️
А. Семенов
Замена
М. Живновицкий
️️️️
И. Бырлов
Замена
М. Маркин
️️️️
К. Панченко
Замена
Э. Танделов
️️️️
М. Рогов
Желтая карточка
В. Никифоров
ГОЛ! 4:3!
В. Никифоров
ГОЛ! 3:3!
А. Мурнин
ГОЛ! 2:3!
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 2:2!
Е. Луценко
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Киселев
Желтая карточка
А. Серан
ГОЛ! 1:2!
А. Мурнин
ГОЛ! 0:2!
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 0:1!
Р. Мухаметшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
18
Антон Киселев
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Мордовия
39
Евгений Фролов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
СКА-Хабаровск
79
Максим Счастливцев
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
99
Валерий Андроник
ЦП
15
Максим Живновицкий
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Мордовия
7
Алексей Шебанов
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
4-3-1-1
40
Козорез
10
Никифоров
15
Серан
13
Семенов
13
Семенов
7
Бырлов
27
Мурнин
30
Трусевич
3
Голяткин
48
Луценко
4-1-3-2
39
Фролов
3
Мулдаров
4
Степанец
22
Будников
87
Симчевич
11
Пазин
9
Мухаметшин
40
Кулешов
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Панченко
13
Семенов
99
Андроник
99
Андроник
13
Семенов
7
Бырлов
15
Живновицкий
15
Живновицкий
7
Бырлов
18
Киселев
18
Нечаев
18
Нечаев
18
Киселев
48
Луценко
22
Яркин
22
Яркин
48
Луценко
31
Рогов
17
Танделов
17
Танделов
31
Рогов
8
Панченко
93
Маркин
93
Маркин
8
Панченко
11
Пазин
8
Герк
8
Герк
11
Пазин
9
Мухаметшин
71
Жестков
71
Жестков
9
Мухаметшин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Мордовия
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
7
Алексей Шебанов
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
27
Александр Радченко
ЦФ
Остались в запасе
7
Алексей Шебанов
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
66
Александр Дутов
ОП
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча СКА-Хабаровск - Мордовия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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