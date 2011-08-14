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Расписание матчей 14-08-2011

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
июль 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
август 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
сентябрь 2011
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 20 тур Таблица
14 августа, 17:00
Волга
0 : 0
Локомотив
Матч завершен
14 августа, 17:45
Зенит
1 : 1
Амкар-Пермь
Матч завершен
14 августа, 19:15
Спартак
3 : 0
Анжи
Матч завершен
14 августа, 20:00
Краснодар
1 : 2
Крылья Советов
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 1 тур Таблица
14 августа, 16:30
Сток Сити
0 : 0
Челси
Матч завершен
14 августа, 19:00
Вест Бромвич
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 2 тур Таблица
14 августа, 17:30
Кайзерслаутерн
1 : 1
Аугсбург
Матч завершен
14 августа, 19:30
Байер
1 : 0
Вердер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2011/2012), 2 тур Таблица
14 августа, 19:00
Осер
2 : 2
Марсель
Матч завершен
14 августа, 19:00
Эвиан
1 : 0
Ницца
Матч завершен
14 августа, 23:00
Лилль
0 : 1
Монпелье
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 15 тур Таблица
14 августа, 17:00
Анжи-2
1 : 1
Ангушт
Матч завершен
14 августа, 17:00
2 : 3
Матч завершен
14 августа, 17:00
1 : 2
СКА
Матч завершен
14 августа, 18:00
Биолог-Новокубанск
0 : 0
Матч завершен
14 августа, 18:00
1 : 3
Динамо Ставрополь
Матч завершен
14 августа, 18:00
2 : 1
Алания
Матч завершен
14 августа, 18:00
Астрахань
1 : 3
Машук-КМВ
Матч завершен
14 августа, 18:00
МИТОС
0 : 1
Армавир
Матч завершен
14 августа, 19:00
Ротор
2 : 0
Дружба
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 2 тур Таблица
14 августа, 18:00
Блэкпул
2 : 1
Питерборо Юнайтед
Матч завершен
14 августа, 18:00
Кардифф
3 : 1
Бристоль Сити
Матч завершен
США. МЛС 2011 Таблица
14 августа, 00:00
Торонто
1 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
14 августа, 00:00
Ди Си Юнайтед
4 : 0
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
14 августа, 00:00
Коламбус
3 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
14 августа, 00:00
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
Чикаго Файр
Матч завершен
14 августа, 00:00
Филадельфия Юнион
2 : 2
Даллас
Матч завершен
14 августа, 00:00
Сан-Хосе
1 : 2
Колорадо
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 6 тур Таблица
14 августа, 20:30
Волынь
3 : 1
Александрия
Матч завершен
14 августа, 21:00
Мариуполь
1 : 1
Черноморец
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012), 3 тур Таблица
14 августа, 20:00
Локерен
0 : 1
Андерлехт
Матч завершен
14 августа, 22:30
Мехелен
2 : 1
Льерс
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 5 тур Таблица
14 августа, 16:00
Люнгбю
1 : 1
Хорсенс
Матч завершен
14 августа, 18:00
Брондбю
2 : 2
Сендерийск
Матч завершен
14 августа, 20:00
Нордшелланд
2 : 0
Кеге
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2011/2012), 2 тур Таблица
14 августа, 14:30
Хераклес
2 : 1
НАК Бреда
Матч завершен
14 августа, 16:30
Аякс
5 : 1
Херенвен
Матч завершен
14 августа, 16:30
Утрехт
2 : 2
Де Графсхап
Матч завершен
14 августа, 18:30
Гронинген
4 : 2
АДО Ден Хааг
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 1 тур Таблица
14 августа, 19:00
Маритиму
0 : 0
Бейра-Мар
Матч завершен
14 августа, 20:00
Фейренсе
0 : 0
Насьональ
Матч завершен
14 августа, 21:00
Витория Сетубал
2 : 1
Пасуш де Феррейра
Матч завершен
14 августа, 22:00
Витория Гимараеш
0 : 1
Порту
Матч завершен
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012), 5 тур Таблица
14 августа, 18:00
Грассхоппер
0 : 3
Янг Бойз
Матч завершен
14 августа, 18:00
Тун
5 : 2
Лозанна-Спорт
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), 4 тур Таблица
14 августа, 15:15
Килмарнок
4 : 1
Хиберниан
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 3 тур Таблица
14 августа, 19:00
Динамо
1 : 2
Сигма
Матч завершен
14 августа, 19:00
Словацко
0 : 2
Спарта
Матч завершен
14 августа, 19:00
Славия
3 : 1
Пршибрам
Матч завершен
Россия
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