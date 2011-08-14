Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2011
август 2011
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 20 тур
Волга
0 : 0
Локомотив
Матч завершен
Зенит
1 : 1
Амкар-Пермь
Матч завершен
Спартак
3 : 0
Анжи
Матч завершен
Краснодар
1 : 2
Крылья Советов
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2011/2012), 1 тур
Сток Сити
0 : 0
Челси
Матч завершен
Вест Бромвич
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 2 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
Аугсбург
Матч завершен
Байер
1 : 0
Вердер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2011/2012), 2 тур
Осер
2 : 2
Марсель
Матч завершен
Эвиан
1 : 0
Ницца
Матч завершен
Лилль
0 : 1
Монпелье
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 15 тур
Анжи-2
1 : 1
Ангушт
Матч завершен
2 : 3
Матч завершен
1 : 2
СКА
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
0 : 0
Матч завершен
1 : 3
Динамо Ставрополь
Матч завершен
2 : 1
Алания
Матч завершен
Астрахань
1 : 3
Машук-КМВ
Матч завершен
МИТОС
0 : 1
Армавир
Матч завершен
Ротор
2 : 0
Дружба
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 2 тур
Блэкпул
2 : 1
Питерборо Юнайтед
Матч завершен
Кардифф
3 : 1
Бристоль Сити
Матч завершен
США. МЛС 2011
Торонто
1 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Ди Си Юнайтед
4 : 0
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Коламбус
3 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
Чикаго Файр
Матч завершен
Филадельфия Юнион
2 : 2
Даллас
Матч завершен
Сан-Хосе
1 : 2
Колорадо
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 6 тур
Волынь
3 : 1
Александрия
Матч завершен
Мариуполь
1 : 1
Черноморец
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012), 3 тур
Локерен
0 : 1
Андерлехт
Матч завершен
Мехелен
2 : 1
Льерс
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 5 тур
Люнгбю
1 : 1
Хорсенс
Матч завершен
Брондбю
2 : 2
Сендерийск
Матч завершен
Нордшелланд
2 : 0
Кеге
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2011/2012), 2 тур
Хераклес
2 : 1
НАК Бреда
Матч завершен
Аякс
5 : 1
Херенвен
Матч завершен
Утрехт
2 : 2
Де Графсхап
Матч завершен
Гронинген
4 : 2
АДО Ден Хааг
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 1 тур
Маритиму
0 : 0
Бейра-Мар
Матч завершен
Фейренсе
0 : 0
Насьональ
Матч завершен
Витория Сетубал
2 : 1
Пасуш де Феррейра
Матч завершен
Витория Гимараеш
0 : 1
Порту
Матч завершен
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012), 5 тур
Грассхоппер
0 : 3
Янг Бойз
Матч завершен
Тун
5 : 2
Лозанна-Спорт
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), 4 тур
Килмарнок
4 : 1
Хиберниан
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 3 тур
Динамо
1 : 2
Сигма
Матч завершен
Словацко
0 : 2
Спарта
Матч завершен
Славия
3 : 1
Пршибрам
Матч завершен