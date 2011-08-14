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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Анжи
Спартак - Анжи: обзор матча 14 августа 2011
Спартак
14.08.2011, воскресенье, 19:15
Россия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Анжи
35'
Ари
44'
Д. Комбаров
72'
А. Козлов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Анжи
Замена
А. Зотов
️️️️
Кариока
Замена
А. Иванов
️️️️
Б. Джуджак
Замена
Д. Тарделли
️️️️
А. Прудников
Желтая карточка
Веллитон
Желтая карточка
Кариока
Замена
Я. Голенда
️️️️
М. Буссуфа
Замена
Э. Эменике
️️️️
Ари
ГОЛ! 3:0!
А. Козлов
Пас отдал
Д. Де Зеув
Замена
А. Козлов
️️️️
Д. Комбаров
Травма
Веллитон
ГОЛ! 2:0!
Д. Комбаров
Пас отдал
Ари
Желтая карточка
Ари
ГОЛ! 1:0!
Ари
Пас отдал
А. Дзюба
Травма
М. Буссуфа
14'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
11'
Травма
А. Прудников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
9
Кирилл Комбаров
ЛЗ
80
Родри
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
23
Дмитрий Комбаров
АП
11
Веллитон
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
3
Роберто Карлос
ЦП
7
Камиль Агаларов
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
10
Одил Ахмедов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
9
Диего Тарделли
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
4-2-1-3
31
Дикань
9
Комбаров
80
Родри
2
Пареха
34
Макеев
5
Кариока
6
Де Зеув
23
Комбаров
39
Ари
22
Дзюба
11
Веллитон
4-4-2
77
Ревишвили
4
Ангбва
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
18
Жирков
11
Буссуфа
3
Карлос
7
Агаларов
10
Джуджак
89
Прудников
10
Ахмедов
5
Кариока
21
Зотов
21
Зотов
5
Кариока
23
Комбаров
7
Козлов
7
Козлов
23
Комбаров
39
Ари
10
Эменике
10
Эменике
39
Ари
10
Джуджак
88
Иванов
88
Иванов
10
Джуджак
89
Прудников
9
Тарделли
9
Тарделли
89
Прудников
11
Буссуфа
16
Голенда
16
Голенда
11
Буссуфа
Остались в запасе
Спартак
Анжи
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
7
Джано
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
78
Александр Макаров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
7
Джано
АП
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
91
Махач Гаджиев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Анжи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:00 (прямая)
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